Silvina Luna será pareja del "Polaco" en la pista de Bailando por un sueño

25/04/2017 -

Uno de los primeros confirmados al "Bailando" fue el "Polaco", quien en la edición anterior llegó a la final junto a Barby Silenzi. Pero su partenaire era una incógnita hasta que Pablo "Chato" Prada confirmó que el cantante compartirá la pista con su novia, Silvina Luna.

La actriz había dicho que no le gustaría que su pareja vuelva al certamen con la ex de Francisco Delgado, mucho menos tras haber mantenido un romance.

La bailarina por su parte, estalló en bronca y le dijo que "con el trabajo no se juega". Lo cierto es que los recién comprometidos estarán juntos en el programa de Marcelo Tinelli y Barby bailará con José Ottavis.

Otras de las figuras que debutará en el mediático certamen es la periodista Nancy Pazos, quien el año pasado ya conqueteó con la posibilidad de salir a la pista.

"Estuve a punto de no hacerlo. Casi me caí, pero me levanté por plata, a billete", aseguró, entre risas, en el ciclo que conduce Ángel De Brito y del cual forma parte como panelista.

Nancy bailará con Cristian Ponce, quien ya fue partenaire de Lizy Tagliani, Sabrina Rojas, la Niña Loly y Juana Repetto, entre otras.

Recordemos que Yanina Latorre, enemiga íntima de Pazos, también bailará este año.