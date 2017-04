Ergün Demir podría ingresar a la casa de GH Famosos

25/04/2017 -

Claro que el problema monetario lo sufren todos, no sólo Ideas del Sur. De hecho, para el "GHF" (Gran Hermano Famosos) los presupuestos son menos que mínimos. A los nombres que se estarían mencionando se sumaría el del turco Ergün Demir. Maypi Delgado también es poco pretenciosa, no así la niña de oro de Marbella, Charlotte Caniggia, que no está dispuesta a bajar lo que pide. Tal vez su hermano Alexander diga ok y se cruce en los pasillos de la casa con Loan. Los débiles caudales en las arcas televisivas son los que mandan.