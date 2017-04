"Barbie" hizo un anuncio "bomba" y mostró sus lolas

25/04/2017 -

"Barbie" Vélez se alejó del ojo de la tormenta y disfruta de un gran presente a nivel laboral. Tras haber librado una dura batalla contra "Fede" Bal ante la Justicia, en el que ambos fueron sobreseídos, la hija de Nazarena Vélez mantiene un bajo perfil mediático, pero sobresale con su belleza en distintas campañas. Abocada al trabajo, la actriz comparte fotos muy sensuales en su Instagram. La última no fue la excepción, pero el profundo escote que lució en esta imagen en particular despertó suspiros entre sus seguidores. "Se viene algo muy bomba", anunció junto a la selfie donde, sin querer o no, mostró sus pechos.