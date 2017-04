Iúdica se emocionó con un emotivo recuerdo

25/04/2017 -

Mariano Iúdica reveló una anécdota electrizante en "Debo decir", el programa que conduce Luis Novaresio. Allí, en medio de un repaso de historias de su familia, contó cómo fueron los últimos encuentros con su madre, en los que le prometió que en cada oportunidad que tuviera la nombraría a ella y a su padre. "Cada vez que yo pueda voy a hablar de vos y de papá", le dijo antes de que falleciera. "Vivir la agonía de un padre o de una madre es irrecomendable, acompañar la cama de todos los días de tu mamá, lavarla", comenzó el conductor de televisión al borde de las lagrimas. "Todos los días le agarraba la mano y le hablaba... Le dolía hasta el viento a mi mamá, cuando entraba el viento por la ventana ella estaba tan tomada que le dolía el viento", recordó. "Yo le decía ‘quedate tranquila’. Yo recién me ponía de camarógrafo, me había ido del banco. Con mi viejo fallecido para mi mamá era ‘¿qué va a hacer este loco?’, a mí me gustaba tocar la guitarra, yo estudiaba periodismo", siguió Mariano, quien reaparecerá por América con "Polémica en el bar".