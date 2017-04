Pamela Anderson contó que fue ultrajada por un anciano y como Playboy salvó su vida

25/04/2017 -

Pamela Anderson hace un tiempo que se metió en la política internacional y es una de las figuras del espectáculo que ayuda a los refugiados de conflictos armados en Europa.

Entrevistada por un medio francés, la actriz habló sobre las elecciones en Francia y sobre Julian Assange, el fundador de Wikileaks que, según se rumorea, es un amigo cercano. Explicó cómo ser parte de Playboy le salvó la vida.

"Primero fui atacada por mi niñera -relató-. Me tomó un tiempo para ponerlo en palabras. Debido a que era una mujer, era más difícil de entender. De niña, he sido víctima de un anciano que abusó de mí. Esto me obligó a ser terriblemente introvertida. Cuando cumplí 23, Playboy se acercó a mí. Que me permitan exponer las partes vulnerables de mi cuerpo, me ayudó. Recuperé el poder. De alguna manera, Hugh Hefner me salvó la vida. En Playboy estaba en plena confianza. Siempre dije que era mi universidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía ayudar a otros en mi camino. Estos traumas de la infancia me sirvieron para ser más fuerte, para sobrevivir sin sentir lástima por mí misma".

Ante la pregunta de qué consejos le daría a sus hijos hoy, ella contestó: "Que respeten a las mujeres. Que se autoricen a caer en el amor, incluso si debe resultar en un gran dolor. No sean perezosos, trabajen duro".