Luciano Castro avisó que hará descansar este año al galán

Fotos Luciano Castro formará parte del elenco que acompañará a Celeste Cid y muchas otras actrices.

25/04/2017 -

El año pasado tuvo alta exposición con la telenovela "Los ricos no piden permiso", la que competía con la exitosa ficción de Telefé, "Educando a Nina", y si bien pensaba relajarse y dedicarse exclusivamente al trabajo, el llamado de Adrián Suar terminó por convencerlo para sumarse a "Las Estrellas", la telenovela que debutará el mes que viene en Canal 13.

Una de las razones es que esta vez no tendrá el peso protagónico en sus espaldas. Es más, en los papeles figura como "actor invitado".

"Con esto Adrián me permite hacer algo diferente y a otro ritmo. Será un trabajo de dos o tres meses, el tiempo dirá. Pero, ojo, que eso de ‘participación especial’ se puede leer como algo que uno hace de taco, tipo vengo un rato y me voy, y nada que ver en mi caso: yo vengo a dejar todo como siempre", dijo el actor.

"Este proyecto estaba pensado como unitario, luego se transformó en diario y entonces hubo que agrandar las historias. La tira tiene muchas situaciones y personajes en paralelo", adelantó sobre la ficción que traerá de vuelta a la tele a Celeste Cid y Marcela Kloosterboer.

"No estaba en mis planes volver a hacer una tira porque no tengo el cuerpo de hace 10 años. Me canso. En Los ricos no piden permiso grababa 20 escenas por día y acá tengo un promedio de 6 ó 7 por jornada. Es un ritmo que, por otra parte, me permite hacer televisión a la par del teatro", dijo.

Si bien hoy es el estreno de prensa, ya lleva unos días arriba del escenario del Centro Cultural de la Cooperación al frente de "Juegos de amor y de guerra", junto a Andrea Bonelli. En la obra, Castro interpreta al Teniente Federico Achineli, hijo de inmigrantes, un rol bastante diferente al de sus personajes habituales.

"Entre lo que estoy preparando para la tele y lo que hago en el teatro, este año descansa el galán. Adrián no me pidió el canchero, ni el langa, ni nada de eso. Y en la obra voy muy por otro lado: es una cosa clásica, muy de texto. Yo siempre intento hacer algo diferente, pero no para evitar los motes, sino para motivarme. Estudié 8 años de teatro en la Escuela de Arte Dramático. Tenía una materia que se llamaba Historia del arte, donde aprendí, además, mucho de lo que ahora me sirve para contar en el teatro esta historia que marca una época de la Argentina. Yo me formé con el gran Raúl Serrano, así que no me vengan con que si soy actor de teatro, de cine o de TV. Yo estudié para ser el mejor actor posible, para tener herramientas para resolver diferentes situaciones. Tengo un Serrano incorporado al cerebro... Todo esto que te digo es lo que menos se sabe de mí y es lo que más me enorgullece", sostuvo.