La hija de Susana Giménez amenazó a la novia de su exmarido en Instagram

Un nuevo escándalo se sumó en la tirante relación entre la hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, y la pareja de su ex marido Eduardo Celasco, "Vito" Rodríguez.

"Mecha" compartió en su cuenta de Instagram una foto de su hija Lucia Celasco y su novio en Nueva York y "Vito" le dio "like". Más tarde, la hija de Susana disparó: "Vito por favor no comentes nada sobre mi hija, ya te lo pedí varias veces. ¿Ok?". Pero no todo terminó ahí.

Más tarde, redobló la apuesta: "Petardo, ¿no sabés leer? Lo hablamos en persona", escribió. Mientras que desde el lado de su ex, no hubo respuesta alguna sobre estos mensajes.

La mala relación entre "Mecha" y "Vito" comenzó en el 2010. En ese entonces, la hija de Susana Giménez la señaló como la responsable principal de su divorcio con Eduardo Celasco.

Recordemos que Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco estuvieron 27 años en pareja. En el 2006, él dejó la casa que compartían en Barrio Parque para comenzar un romance con la modelo, con quien ahora espera un hijo y piensa en casarse.