Santiago del Moro estalló en redes contra Cristina Kirchner

Fotos Santiago del Moro estallaró en redes contra Cristina Kirchner

Hoy 09:49 -

Santiago del Moro salió con los tapones de punta contra la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que esta lo acusara de formar parte de una "cadena nacional de la mentira" a través de Instagram.

"Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos. No robo, amo a mis hijas, no amenazo, no tengo enemigos, no odio, me levanto a las 5 de la mañana todos los días", tuiteó más tarde el conductor de Intratables.