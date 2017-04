“Ayuda me tienen encerrada, mis padres me buscan”

Hoy 09:52 -

Según fuentes policiales, el pedazo de una servilleta alertó a los policías que se encontraban en la garita de Peatonal Tucumán y Calle Salta, donde el personal de Patrulla Urbana cumple sus funciones.

La misma fuente afirmó que, el papel dice que una menor de 13 años pide ayuda y que al parecer un hombre la tendría secuestrada.

Según se pudo saber el papel dice “Ayuda me tiene encerrada soy Natalia Basquez, mis papás me buscan, tengo 13 años, me maltratan, el que me tiene le dicen Roly es morocho ayudenmen x favor”.

Trascendió que, la descripción está escrita con tinta violeta y cuya nota fue encontrada en el baño de mujeres del mercado Armonía en pleno centro santiagueño.

Por disposición de la Fiscal de turno Dra. Mariana Baena, se dé intervención a personal de la División Trata de Persona.