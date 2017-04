Sin photoshop: Así luce Kim Kardashian en bikini y sin retoques

Fotos FOTOS TOMADA DE LAVOZ.COM.AR FOTOS TOMADA DE LAVOZ.COM.AR Previous Next

La estrella estadounidense Kim Kardashian fue fotografiada mientras vacacionaba junto a su familia en México y sus fotos se filtraron a los medios gráficos sin tener ningún tipo de retoque.

Las imágenes que fueron publicadas por el diario británico The Sun, muestra a Kardashian con una bikini caminando por las playas de Tulum, luciendo muy diferente de las producciones de revistas.

Kim ha hablado abiertamente sobre de cómo ha aprendido "amar" a su celulitis ya que se trata de "un problema con el que deben lidiar todas las mujeres". "Tengo celulitis, como casi todas las mujeres del planeta. Y porque me sienta segura con mi cuerpo no significa que me gusta o que piense que la celulitis es linda" declaró la estrella

