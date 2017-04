Un tucumano cosechó un zapallo más grande que la nieta

Hoy 18:18 -

Hugo Cuellar es un productor tucumano que sorprendió al país cuando mostró el zapallo que había encontrado en su cerco: pesa 48 kilos. "Lo miraba y no lo podía creer, no lo podía no alzar", explicó el trabajador.

Aunque pareza difícil de creer el zapallo tenía la altura de su nieta. "Si bien alguna vez saqué alguno de 30 o 35 kilos, este era realmente grande. Lo vendimos a una verdulería de la ciudad de Yerba Buena", concluyó.