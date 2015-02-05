CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Abril de 2017

A LAS 18.45 CASO CERRADO

Hoy 21:41 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA

NOCTURNA

23.00 EL SULTÁN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE

UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO


CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR (R)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

- CAP. DARK

19.00 PUNTO LÍMITE

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

23.30 EL CLÁSICO “B”: CENTRAL

CÓRDOBA VS. SANTAMARINA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.03 CHICAS DEL CALENDARIO

09.10 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

11.05 EL SUEÑO DE TELULAH

12.53 LO QUE UNA CHICA QUIERE

15.04 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

15.32 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

17.20 LOS PUENTES DE MADISON

20.02 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS

TCM

08.00 DIVINOS SECRETOS

10.05 GATTACA

12.05 LA PANTERA ROSA

12.15 SANTO, ÉL

14.30 RETO AL DESTINO

16.50 LA PISTOLA DESNUDA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 OPERACIÓN DRAGÓN

TNT

07.51 QUERIDO JOHN

09.52 MADAGASCAR 2

11.28 LOCOS DE IRA

13.24 LA ESTAFA MAESTRA

15.31 LA NUEVA GRAN ESTAFA

17.54 ENCANTADA

19.55 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.51 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.46 TITANES DEL PACÍFICO

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL ASUNTO DE WU

08.00 GRIMM, MALA NOCHE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO PADRE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CURVA

DE APRENDIZAJE

11.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS

12.00 HOUSE M.D., EL ERROR

13.00 SHADES OF BLUE, BUEN POLICÍA, MAL

POLICÍA

13.55 NORBIT

16.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN

17.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE

COMUNICACIÓN

18.00 CHICAGO P.D., UN CHICO MUERTO, UNA

NOTEBOOK Y UN MONTÓN DE QUIZÁ

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA

BELLEZA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES

DE JUERGA

21.00 CHICAGO FIRE, BEBÉS Y TONTOS

22.00 EL AVISPÓN VERDE

STUDIO UNIVERSAL

09.20 LAS HERMANAS PERFECTAS

11.30 FULLSCREEN

12.00 LA IMPOSTORA

13.55 ENEMIGO OCULTO

15.50 FULLSCREEN

16.20 AMIGA IMAGINARIA

18.10 BLACKWOOD

20.00 13 FANTASMAS

21.55 VOCES DEL MÁS ALLÁ

23.55 13 FANTASMAS

01.50 FULLSCREEN

02.20 ACTIVIDAD POCO NORMAL


A DONDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ

“PLANETA“ CON RICARDO

ECKERS, MARCELO TIBERTI, HUGO

GALLO Y ALEJANDRO GALVÁN,

PARA COMPARTIR CLÁSICOS DEL

ROCK NACIONAL E INTERNACIONAL.

BACANO’S

(SAN MARTÍN Y A. ÁLVAREZ, BELTRÁN)

VIERNES 28, “SUEÑO STEREO”

CON UN TRIBUTO A SODA STEREO.

LOS CARDALES

(SALTA Y COSTANERA)

DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA,

LOS KIJANOS, LOS ALFILES,

SENTIR CRIOLLO, CARLOS

ROLDÁN, MISQUI SIMI, SALITRAL,

SONKOY BANDEÑO, Y ARTISTAS

INVITADOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19,

PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN

“PAY ABUELO”.

VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22,

EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

 DOMINGO 21 DE MAYO, “YAYO

SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

JUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22, MI

FAMILIA ES ASÍ.

SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,

LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.

SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS

21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL

REENCUENTRO.

JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22,

“ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO

E ILIANA CALABRÓ Y GRAN

ELENCO.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDO Y FURIOSO (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 26/04-18:30 (Cast) 21:30

(Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 26/04 16:15 (Cast) 18:50

(Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

HASTA EL 26/04 17:10 (Cast) 19:00

(Cast)

LA MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 26/04 -22:00 (Subt)

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00

(Cast)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D

SUSPENSO, TERROR (16 años)

HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40

(Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP

CON RESERVAS Y LEYENDA (SE

RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN

ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS

DÍAS)

LOS PITUFOS 3 EN LA

ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS

LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES

ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D

17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $105

Lunes a Miércoles (excepto

feriados): $80 Jubilados, Docentes y

Estudiantes: $80 todos los días

3D Entrada General: $110

Lunes a Miércoles (excepto

feriados): $90

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días.

 
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