CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Abril de 2017
A LAS 18.45 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 21:41 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA
NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE
UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. GIMNASIA CR (R)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
- CAP. DARK
19.00 PUNTO LÍMITE
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
23.30 EL CLÁSICO “B”: CENTRAL
CÓRDOBA VS. SANTAMARINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.03 CHICAS DEL CALENDARIO
09.10 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
11.05 EL SUEÑO DE TELULAH
12.53 LO QUE UNA CHICA QUIERE
15.04 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
15.32 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
17.20 LOS PUENTES DE MADISON
20.02 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
22.00 ENEMIGOS PÚBLICOS
TCM
08.00 DIVINOS SECRETOS
10.05 GATTACA
12.05 LA PANTERA ROSA
12.15 SANTO, ÉL
14.30 RETO AL DESTINO
16.50 LA PISTOLA DESNUDA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 OPERACIÓN DRAGÓN
TNT
07.51 QUERIDO JOHN
09.52 MADAGASCAR 2
11.28 LOCOS DE IRA
13.24 LA ESTAFA MAESTRA
15.31 LA NUEVA GRAN ESTAFA
17.54 ENCANTADA
19.55 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.51 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.46 TITANES DEL PACÍFICO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL ASUNTO DE WU
08.00 GRIMM, MALA NOCHE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO PADRE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CURVA
DE APRENDIZAJE
11.00 HOUSE M.D., DAR VUELTAS
12.00 HOUSE M.D., EL ERROR
13.00 SHADES OF BLUE, BUEN POLICÍA, MAL
POLICÍA
13.55 NORBIT
16.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN
17.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN
18.00 CHICAGO P.D., UN CHICO MUERTO, UNA
NOTEBOOK Y UN MONTÓN DE QUIZÁ
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA
BELLEZA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES
DE JUERGA
21.00 CHICAGO FIRE, BEBÉS Y TONTOS
22.00 EL AVISPÓN VERDE
STUDIO UNIVERSAL
09.20 LAS HERMANAS PERFECTAS
11.30 FULLSCREEN
12.00 LA IMPOSTORA
13.55 ENEMIGO OCULTO
15.50 FULLSCREEN
16.20 AMIGA IMAGINARIA
18.10 BLACKWOOD
20.00 13 FANTASMAS
21.55 VOCES DEL MÁS ALLÁ
23.55 13 FANTASMAS
01.50 FULLSCREEN
02.20 ACTIVIDAD POCO NORMAL
A DONDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ
“PLANETA“ CON RICARDO
ECKERS, MARCELO TIBERTI, HUGO
GALLO Y ALEJANDRO GALVÁN,
PARA COMPARTIR CLÁSICOS DEL
ROCK NACIONAL E INTERNACIONAL.
BACANO’S
(SAN MARTÍN Y A. ÁLVAREZ, BELTRÁN)
VIERNES 28, “SUEÑO STEREO”
CON UN TRIBUTO A SODA STEREO.
LOS CARDALES
(SALTA Y COSTANERA)
DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA,
LOS KIJANOS, LOS ALFILES,
SENTIR CRIOLLO, CARLOS
ROLDÁN, MISQUI SIMI, SALITRAL,
SONKOY BANDEÑO, Y ARTISTAS
INVITADOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19,
PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN
“PAY ABUELO”.
VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22,
EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
DOMINGO 21 DE MAYO, “YAYO
SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
JUEVES 1 DE JUNIO, A LAS 22, MI
FAMILIA ES ASÍ.
SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21,
LLEGARÁ SANTIAGO BAILA.
SÁBADO 17 DE JUNIO, A LAS
21.30, MÚSICA Y DANZA CON EL
REENCUENTRO.
JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 22,
“ABRACADABRA”, CON PETER ALFONSO
E ILIANA CALABRÓ Y GRAN
ELENCO.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDO Y FURIOSO (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 26/04-18:30 (Cast) 21:30
(Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 26/04 16:15 (Cast) 18:50
(Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 26/04 21:00 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
HASTA EL 26/04 17:10 (Cast) 19:00
(Cast)
LA MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 26/04 -22:00 (Subt)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 26/04 17:50 (Cast) 20:00
(Cast)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D
SUSPENSO, TERROR (16 años)
HASTA EL 26/04 21:45 (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
HASTA EL 26/04 16:45 (Cast) 19:40
(Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP
CON RESERVAS Y LEYENDA (SE
RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN
ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 21:50 (TODOS LOS
DÍAS)
LOS PITUFOS 3 EN LA
ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - (TODOS
LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:00
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:20 - 20:20 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES
ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D
17:40- 19:50 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $105
Lunes a Miércoles (excepto
feriados): $80 Jubilados, Docentes y
Estudiantes: $80 todos los días
3D Entrada General: $110
Lunes a Miércoles (excepto
feriados): $90
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días.