Vélez logró tres triunfos ante Unión Santiago

26/04/2017 - Vélez Sársfield de San Ramón pisó fuerte en el estadio Roberto “Tito” Molinari, ya que se llevó tres triunfos sobre cuatro ante Unión Santiago, por la segunda fecha del Torneo Anual que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. El “Fortín” se impuso en Sexta, Séptima y Novena, mientras que el “Tricolor” se quedó con la victoria en Octava. Los resultados de la fecha fueron: Sexta: Instituto Santiago 1, Clodomira 0; Mitre Amarillo 5, Banfield 1; Agua y Energía 2, Villa Unión 1; Central Córdoba 7, Almirante Brown 1; Sarmiento 1, Yanda 0; Defensores de Forres 0, Comercio 5; Unión Santiago 1, Vélez 3; Independiente de Fernández 1, Sportivo Fernández 1; Güemes 2, Mitre Negro 1; Estudiantes 2, Unión de Beltrán 2; Independiente de Beltrán 0, Central Argentino 0. Séptima: Instituto Santiago 2, Clodomira 1; Mitre Amarillo 5, Banfield 0; Agua y Energía 1, Villa Unión 0; Central Córdoba 4, Almirante Brown 1; Sarmiento 2, Yanda 0; Defensores de Forres 1, Comercio 5; Unión Santiago 1, Vélez 3; Independiente de Fernández 0, Sportivo Fernández 1; Güemes 0, Mitre Negro 0; Estudiantes 0, Unión de Beltrán 0; Independiente de Beltrán 2, Central Argentino 0. Octava: Instituto Santiago 1, Clodomira 2; Mitre Amarillo 4, Banfield 0; Agua y Energía 6, Villa Unión 0; Central Córdoba 9, Almirante Brown 0; Sarmiento 5, Yanda 0; Defensores de Forres 0, Comercio 7; Unión Santiago 3, Vélez 0; Independiente de Fernández 1, Sportivo Fernández 0; Güemes 1, Mitre Negro 1; Estudiantes 1, Unión de Beltrán 0; Independiente de Beltrán 1, Central Argentino 3. Novena: Instituto Santiago 1, Clodomira 1; Mitre Amarillo 7, Banfield 0; Agua y Energía 0, Villa Unión 1; Central Córdoba 14, Almirante Brown 0; Sarmiento 1, Yanda 0. Defensores de Forres 0, Comercio 7; Unión Santiago 0, Vélez 1; Independiente de Fernández 2, Sportivo Fernández 0; Güemes 1, Mitre Negro 1; Estudiantes 0, Unión de Beltrán 1; Independiente de Beltrán 1, Central Argentino 2. El próximo sábado, se disputará la tercera fecha, con estos partidos: Yanda vs. Central Córdoba (en Peñarol); Alte. Brown vs. Agua y Energía; Villa Unión vs. Mitre Amarillo; Banfield vs. Instituto; Clodomira vs. Central Argentino; Unión (B) vs. Güemes; Mitre Negro vs. Indep. Fdez. (en Banco Pcia.); Sp. Fdez. v. Unión Santiago; Vélez vs. Defensores de Forres; Comerico vs. Independiente (B) y Sarmiento vs. Estudiantes.