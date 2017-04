Se jugó parcialmente la cuarta fecha en el Apertura de la Liga Infantil

26/04/2017 - A excepción del partido entre Niños Unidos y Galguitos, el pasado domingo se disputó la cuarta fecha del Torneo Apertura 2017 de la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). Los resultados fueron los siguientes: Categoría 2004: Sarmiento 1, Unión Santiago 0; Estrella Roja 4, Golcito 1; Güemes 4, Estrella del Sur 0; Santiago Lawn Tennis Club 0, Jorge Donis 2; Comercio 1, Ferroviarito 0. Categoría 2005: Sarmiento 1, Unión Santiago 1; Estrella Roja 0, Golcito 1; Güemes 1, Estrella del Sur 2; Santiago Lawn Tennis Club 0, Jorge Donis 2; Comercio 1, Ferroviarito 1. Categoría 2006: Sarmiento 3, Unión Santiago 0; Estrella Roja 0, Golcito 2; Güemes 7, Estrella del Sur 0; Santiago Lawn Tennis Club 0, Jorge Donis 0; Comercio 4, Ferroviarito 1. Categoría 2007: Sarmiento 3, Unión Santiago 0; Estrella Roja 0, Golcito 0; Güemes 0, Estrella del Sur 0; Santiago Lawn Tenni s Club 0, Jorge Donis 1; Comercio 4, Ferroviarito 0. Categoría 2008: Sarmiento 4, Unión Santiago 0; Estrella Roja 1, Golcito 0; Güemes 2, Estrella del Sur 0; Santiago Lawn Tennis Club 1, Jorge Donis 2; Comercio 1, Ferroviarito 4. Próxima fecha Este domingo 30 de abril se pondrá en marcha la quinta fecha, que contempla los siguientes encuentros: Unión Santiago vs. Güemes, Estrella del Sur vs. Niños Unidos, Galguitos vs. Comercio, Ferroviaritos vs. Estrella Roja, Golcito vs. Santiago Lawn Tennis Club y Jorge Donis vs. Luis Valoy. Libre: Sarmiento.