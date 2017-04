Se viene un nuevo fin de semana con mucha acción

Hoy 22:03 - La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, confirmó que el próximo fin de semana, se jugará la 9ª y 10ª fecha del Torneo denominado ‘Campeones Argentinos Cadetes año 1984’, con el siguiente programa de partidos y Horarios.- Villa Mercedes vs. Tiro Federal; Jorge Newbery vs. Juventud BBC; Atamisqui BBC vs. Red Star; Independiente BBC vs. Olímpico; Quimsa vs. Contadores BBC; Belgrano vs. Normal Banda; Colón vs. Nicolás Avellaneda; Lawn Tennis vs. Huracán. Resultados U13 Resultados de la octava fecha del U13. Normal Banda 39, Villa Mercedes 31; Olímpico 51, Quimsa 45; Red Star 34, Independiente 39; Huracán 30, Atamisqui 27; Juventud BBC, Lawn Tennis 12; Nicolás Avellaneda 34, Jorge Newbery 32. 