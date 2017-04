FÚNEBRES | 26 de Abril de 2017

Hoy 22:37 -

- Alicia Guzmán de Nassif

- Estela del Carmen Pérez de Chávez

- Andrea Fabiana Camus de Rodríguez

- María Alejandra Gauna de Peralta

- Rosita Edith Uliana

- Elizabeth Antonia Cancinos

- Josefa López (La Banda)

- Nelly Josefina Achával

- Rosa Antonia Mansilla de Corvalán

- Rosa Margarita Ayuch (La Banda)

ACHÁVAL, NELLY JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció e l 25/4/17|. Sus hijos Arturo y Nelly Berriabeitia, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 11:30 en el cementerio parque de la paz. Cobertura caruso cia arg. De seguro s.a.. Servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE S.A. PEDRO P. OLAECHEA 649 - tel 4219787.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su sobrino Luis Eduardo Achaval, Mariela Charriol, sus hijos Facundo y Santiago Achával, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus sobrinos Sara Achával y Antenor Ferreyra, Antenor (h) y Milagros participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tía Nelly.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Jose Eduardo Achaval y familia, y María José Achaval, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHAVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su cuñada Sara Josefina Feijóo de Achaval y sus hijos Mercedes de Guzmán, José Manuel, Sarita de Ferreyra, Susana de Ferreira, Luis y sus respecivas familias, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño y oraciones a sus hijos Arturo y Mercedes y a sus nietos, en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados hoy.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida Nelly: Vivirás por siempre en nuestros corazón, participan el fallecimiento de su tía con profundo dolor. Marcela Achával, Carlos Bustos y sushiajs María Agustina y María Emilia, y ruegan una oración en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Que descanse en paz y brille para Nelly la luz que no tiene fin. Marcia Gerez de Bustos y sus hijos Silvia y Carlos Bustos y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Compañeros de trabajo de su hija Nelly del Ministerio de Economía, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, NELLY (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Marcelo Augusto Argañarás, su esposa Ligia e hijos Leonardo, Evangelina, Carlos con sus respectivas familias, participan del fallecimiento de su querida y apreciada prima Nelly y sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Parque de la Paz. R.I.P.

AGUIRRE, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17 en Buenos Aires|. Señor, recíbelo en tus brazos y hazlo descansar en paz. Su hermano Pedro P. Aguirre, su esposa Ignacia y sus hijas Beba, Ángela y Blanca con sus respectivas familias participan con hondo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan por la paz de su alma.

AGUIRRE, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17 en Buenos Aires|. Su sobrina Gladis Aguirre y familia participan con mucho dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, ELPIDIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17 en Buenos Aires|. Sus sobrinos del corazón Valentina, Cecilia y flia., Pablo y flia. participan con profunda pena su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma.

CAMUS DE RODRÍGUEZ, ANDREA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su esposo Ramón Rodríguez, sus hijos Cintia, Ramón, Sergio, José y Rodrigo, sus nietos Leonel, León, María y Loana participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de la paz. C de duelo Av. 67 N° 1081 B° Ej. Arg. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANCINOS, ELIZABETH ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció e l 25/4/17|. Sus hijos Jose, Sergio, Nestor, su h. política Nati , su nieto Tiago, sobrinos, tios y demás fa,miliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los flores . Servicio realizado por COCHERIA NORTE – La Plata 162 – tel 4219787.

CANCINOS, ELIZABETH (q.e.pd.) Falleció el 25/4/17|. Su hermana Miriam Cancinos, su cuñado Roberto Trejo, sobrinas María José y Cocó, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan orciones en su memoria.

CORTÉS, JUAN RANULFO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Compañeros de trabajo de su hermano Luis del Ministerio de Economía, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su hermano Juan Manuel Diaz, sus hijos Jorge, Lucky, Ruben y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ RUBEN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus sobrinas Marcela Garcia y Maria Alejandra Garcia , Ruben Maldonado y su sobrino nieto Matias Maldonado, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DIAZ RUBEN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Su cuñada Imelda, sus sobrinos José Luis Molina, Marcelo Molina y Zulma Garcia, sobrinos nietos Francisco y José Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ RUBEN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". El Grupo de Oracion Maria Rosa Mistica del Pje San Lorenzo, Sor Mercedes Guerra y Av. Moreno paticipan y acompañan a Beba y demás fliares., ante la irreparable pérdida de su hermano.

DIAZ RUBEN DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Carlitos y Claudia Herrera junto a su hijita Vicky participan con profundo dolor y acompañan a su amiga Maria y familia en tan triste momento.

DÍAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Señor Dios Misericordioso, hoy quisiste llamar a tu Siervo ante tu presencia, dale el gozo de la eterna bienaventuranza " La Comuidad de la Gruta de Nuestra Señora Maria Rosa Mística, ubicada en Pasaje San Lorenzo, participa con pesar su fallecimiento. Descanse en la paz del Señor y los brazos de la Virgen. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elvado a la vida eterna " Participamos tu partida a la Casa del Padre Celestial con gran tristeza, Tu Hermana Adela Diaz, sobrinos Mariel, Pablo, Jorge, Marta y Sebastián. rogamos oraciones en su querida memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su esposo Poly Peralta, sus hijos Nicolas, Edel, su hija politica Deby y Maxi y su nieta Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Sus padres políticos Polo Peralta, Teté y su cuñado Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruega oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su eposo Leopoldo Peralta Baigorri, sus hijos Nicolás y Edel, sus hijos políticos Debora y Maxi, nieta Victoria, hnas. Beatriz, Blanca y Susy (a) que en la distancia acompañan a la flia y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEG.- EMPRESA SANTIAGO.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Los compañeros de trabajo de su hermano político Fernando Peralta, de la escuela Nº 542 Libarona: Blanca, Dora y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento y lo acompañan a el y su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Sus tios Vicente, Betty , Orlando Baigorri, primos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Personal directivo, docentes, administrativos y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro compañero Leopoldo. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Tito Gerez, su señora Ana Maria Torres e hijos Esteban, Andrés y Jorge con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo Poly. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Ale ya estas en el Jardin de Dios. Descansa en paz. Chola Lissi, sus hijos Carlitos, Alejandra y Pancho, acompañan en este difícil momento a sus queridos amigos Polo. Teté y demás familiares. participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Sus tios Vicente, Betty , Orlando Baigorri, primos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su tia Rosa Baigorri, primos y flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Personal Docente, y Alumnos del Instituto San Roque participan el fallecimiento de la Preceptora de nuestra Institución. ruegan oraaciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Gringo, Magui y sus hijos Karina, Erika, Cristian y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. rogando oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Yo te extrañarçe tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas lo que parecia no importante son las que mas invaden mi mente al recordarte " Su hermano Felix Maria Guzman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su eterno descanso.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Dios no nos prometió dias sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para cada dia, consuelo para las lágrimas y luz para el camino " su cuñada Carolina del Carmen Bravo de Guzman, sobrinos José, Marcelo, y Eugenia, Mariano, Cecilia Guzman, Agustina y Alfonsina Simonetti Guzman, participan con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Querida tia Alicia siempre esstaras en nuestro corazón; Tus sobrinos Nativiad Nasssif, Miguel, Angel Gonzalez Perez, Ignacio y Nicolas gonzalez Perez. participan con profundo dolor ssu fallecimiento y rugan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Descansa en paz tia "! Sus sobrinas Ana Maria Nassif y flia., Graaciela Nassif de Durán y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Personal Directivo, Docente, Administrativo, de Maestranza y Alumnos de la Escuela Técnica Nº 11 Independencia " , participan el fallecimiento de la Señora Madre del profesor del establecimiento Alfonso Rolle Nasssif. y elevan oraiones en su memoria.

GAUNA DE PERALTA, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Los Amigos de tu hijo Gustavo; Tuchi, Lolo, Gaby, Ricardo, Eduardo Coco, Daniel, Batipede, Petit, Jorge y Dani. participan con dolor el fallecimiento de su Madre y eleevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció 25/4/17|. Elegiste un día de lluvia, sereno, fresco para partir a los brazos del Señor. Fuiste la madre y abuela que albergó en su casa a tantos corazones soñadores y artistas. La que tendió el pan, la mujer necesaria y siempre presente. De pié, siempre de pié del modo silencioso e intenso que es la presencia del más alto amor. Su esposo Alfonso Nassif, sus hijos Yesmin y Gringo, Mimí y Roberto, Noni y Sandra, Gustavo y Carmen, Tessy y Carlos, Santiago y Celeste y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Pedro león Gallo y Santa Fe y serán inhumados hoy a las 11 en el cementario Parque de la Paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su hija Tessy Sassif, hijo politico Carlos Corneli, sus nietos Miguel, Osbaldo, Paula, Valentina y Bruno, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Tu inmensa generosidad y tu corazón de oro nos acompañará por siempre en este camino, fuiste una guia y un ejemplo, Gracias por darnos tanto ¡ Nunca te dejaremos de amar!. Sus hijos Mimí y Roberto, nietas Leticia, Lucrecia, Luciana, Lorena, nietos pol. Christian, Fabian, Alvaro, bisnietos Ignacio, Matias, Nicol, Pilar y Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus hermanos Felix y flia., Negri y flia., y Domingo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en en Santa Fe y P. L. Gallo sala velatoria y seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus hermanos Felix y familia, Domingo y familia, Negrita y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus nietos Ximena, Virginia, Rocio y José Barrientos, Leticia, Lucrecia, Luciana y Lorena Luna Nassif, Anabelle, Sandra, Karine y Thiago Nassif López, María Leyla, Alicia, Carmen, Rolle Nassif, Miguel Plaza, Osvaldo, Paula, Valentina y Bruno Corneli Nassif, Guadalupe, Lautaro y Alfonso Nassif. Sus nietos políticos Jesús Ibañez, Cristian Varas, Fabian Castillo, Daniel Gómez, Carlos Tejerina, Germán Pizzi, Néstor Villalba. Sus bisnietos Ignacio, Nicol, Iván, Alejandro, Leyla, Julian, Ellal, Valentino, Lorenso, Matías, Homero, Ulises, Pilar y Lautaro participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos políticos Tito Nassif y Coti Jorge, sus hijos Silvia, Daniel y Eduardo con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Fabian Corneli, Natalia, Camila y Maximiliano participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de Tessy., Ruegan oraaciones por su eterno descanso.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hector Corneli, Soledad y Alma, participan con profundo dolor el fallecimiento ede la Mamá de Tessy. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Finalmente Dios te convocó a su Reino y Habita ya tu alma en Gloria de su amor. Para vos, hermano Alfonso y tu gran flia., que nuestras oraciones los conforteny ayuden a transitar el duelo de tamaña ausencia. Susana Lares y Carlos Artayer ruegan por el, eterno descanso de su amiga Alicia.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Grupo de Teatreros " Adulteatro " participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, nietos y bisnietos en este doloroso momento, Elevamos oraciones en su memoria convencidos de que ya ocupa un lugar de privilegio junto a nuestro Dios Padre.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus vecinos y amigos de toda la vida ; Juan Carlos Khallou, Martha Villalba, andrea Khallou y Manuel Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por la pronta resignación de su esposo, hijos y nietos.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Graciela y Beto Luna, participan su falecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Adriana Mines, Gonzalo Carrascosa, y sus hijos, participan y acompañan en este dificil momento a Pocho Nassif y sus hijos Santiago, Gustavo, Noni, Yesmi, Tessy y Mimí. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Malena Carabajal de Mines, sus hijos Celeste, Adriana, Monica y Alfonso, acompañan en este momento dificil a la flia. Nassif. Ruegan oracioness en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Rodolfo Bunge y Choly, sus hijos Martin y Maria Eguenia y su nieta Maria Guadalupe, participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy apreciada Alicia y acompañan a su esposo y amigo Alfonso, a sus hijos, nietos y bisnietos en este dificil momento. Que descanse een paz.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. La Mesa de los Sabados y Planeta Sueño, participan con tristeza el fallecimiento de la esposa de su amigo Poeta Alfonso Nassif. Elevamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna. Tus compañeros del Dpto. de Tecnologia, Matematica, CS. Naturales y Formación Profesional, de su hijo Gustavo Nassif de la Esc. Sec. S. M. A.. de P y F. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Roger Ledesma y Sra. Amanda Beatriz Perez, sus hijos y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Escuela para la Innovacion Educativa de la UNSE, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Magui Montero, sus hijas Sandra y Silvina García y respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida Alicia y acompañan en este difícil momento a su esposo Pocho y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Alicia: Ejemplo de mujer, esposa, madre y amiga, seras siempre ese candil encendido de nuestra mesa cotidiana. Melcy Ocampo de Rojas y su hijos Felipe Rojas Ocampo participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo poeta Alfonso Nassif y acompañan a toda su familia en esta irreparable pérdida.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Santiago Ocampo y familia ex-compañero de la Caja de Nacional de Ahorro, participa su fallecimiento y acompañan a la familia en esta dolorosa pérdida.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Pedro Videla desde Punta Alta Bs. As. participa el fallecimiento de la esposa del gran amigo y poeta Pocho Nassif, acompaña a la familia en este doloroso trance.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Stella Bernasconi y familia participan con profunda tristeza la partida de la querida Alicia a la Casa del Señor y acompañan a Alfonso, sus hijos, sus nietos en este gran dolor.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cira Tavella de Jimenez, Mario Jiménez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. La Comunidad Educativa de la Escuela Secundario Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa, participa con dolor el fallecimiento de la madre del Profesor Gustavo Nassif. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Esther Ibarra, su hijo Enrique Curi y sus nietos Victoria, Paloma, Octavio y Enriquito participan el deceso de tan distinguida y querida dama, abrazando fraternalmente a sus familiares, especialmente al querido Alfonso ante tan irreparable pérdida. Rogandoles al Señor cristiana resignación.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida Tia Alicia, fuiste en este mundo un ser noble que irradiabas paz y amor, hoy te dormiste en los brazos del Señor, desde allí guiarás los pasos de quienes te amamos. Luis F. Dominguez, Yoli y flia., y Hugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Juan Carlos Nassif y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Analia de Cella, sus hijos y flias., acompañan con profundo dolor a la querida flia. Nassif por su perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Graciela, Rosi, José, María y Verónica Cella, acompañan a su flia. con profundo dolor y ruegan oraciones en su memorioa.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Creo en mi redentor, vive y resucitaré". Ex compañeras de la Caja de Ahorro y Seguro; Liliana Moya, Zunilde Fernandez, Belen Cisneros y Graciela Bravo, participan con inmenso dolor su partida y acompañan a su flia. Pidiendo pronta resignación.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hará reposar". Flia. Eduardo Cami, Mona Macri y flia., su futuro nieto Guillermo Cami Macri, participan su fallecimiento y acompañan a ssu flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Oscar Abdala Eleán y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos Cristian y flia., Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar su más sentido pésame a Alfonzo, hijos y demás familiares.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu morada". Emilia Canllo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, hacen llegar su pésame a todos sus familiares, ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Dr. Juan C. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y familia, Antonio E. Eleán y familia, Oscar A. Elean y familia participan con profundo pesar su fallecimiento.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Alberto Peresnela y Marita participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Quito Peresnela participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Bienaventurados los que aman al Señor. Abrahan Ignasio Cura (Guito) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a sus familiares.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Hugo Alberto Soria y su esposa Elba Inés Ríos, lamentan el deceso de la esposa de su distinguido y dilecto amigo Alfonso "Pocho" Nassif. Abrazan fraternalmente a toda su familia y acompañan en este difícil momento.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Los compañeros de su hijo Gustavo de la Sub Dirección de Arbolado Urbano acompañan y participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida prima: Que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto. Participa con profundo dolor tu prima hermana Baronesa Alderete Guzmán.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sra. Berta de Corneli, sus hijos Guty, Miguel, su nieta Daniela, Nicolás y familia acompañan en este momento de dolor a su familia. Elevan oraciones e su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su esposo Alfonso Nassif, hijos Yesmin, Alicia, Alfonzo, Gustavo, Roxana, Santiago, hijos pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P.L.Gallo 390 (SV) Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Justo Alegre, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su amigo Alfonso, deseándole pronta resignacion a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Personal docente de la Catedra de Quimica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de la Unse, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su compañera de tareas Prof. Alicia Nassif.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Rodolfo Legname participa el fallecimiento de la esposa de su amigo Alfonso y lo acompaña en el dolor. Eleva una oración en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Marcelo Ahumada, participa el fallecimiento de la esposa del maestro Alfonso Nassif y lo acompaña en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Walter Jorvatt y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Cacho Ramirez y familia, acompañan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hijo Gustavo. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Los ex-compañeros de la Secundario de su hijo Gustavo,: Cacho, Cachin, Rober, Chicho, Victor, Claudio y Pototo, acompañan con dolor el fallecimiento de su mamá Alicia. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Liliana y Juan Carlos Medina participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su hijo Gustavo y familia en este momento doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. En un sitio muy grande y muy lejano y otra vez grande... Estoy segura se volveran a encontrar... Por ser dos veces de ella, por el adios y por el regreso". Soledad Le Gammari, participa con profundo dolor su fallecimiento y un saludo afectuoso para la familia Nassif.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Cuñados de tu hijo Noni, hijos del alma de tu hermano Domingo, Fernando Lopez y flia, y Fernanda Lopez y flia. Que el Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Gustavo Franzzini y Analía Suárez Castillo acompañan a Santiago y Celeste, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs.

GUZMÁN DE NASSIF, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Julio Cesar Nassif, Maria Teresa Verdugo y sus hijos: Julio Cesar y veronica, Karim y Celeste, Ana Karina y Maria teresa , sus nietos Amira, Amado y Abraham, participan su desaparicion con profunda tristesa y acompañamos al querido Pocho e hijos en tan triste momento.

MANSILLA DE CORVALÁN, ROSA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció e l 25/4/17|. Su esposo Francisco E. Corvalán, sus hijos María Rosa, Sandra, Roxana, Enrique, Estela, Juanjo, Nancy, Analía, Raúl, Gaby, Pablo, Esteban, Geraldine, Debora, hijos políticos, nietos, sus hermanos, Domingo, Manuel, Negra y Ramiro, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio La Piedad. C. velat. Mza. 7, Lote 3, Bº Cpo Contreras. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

PÉREZ DE CHÁVEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Su esposo Daniel Chávez, sus hijos Nene, Luciana, Álvaro, Diego, Julio, Exequiel e Ivana, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Dr. Hector Retondo, Dra. Luisa Hallak de Retondo, Dr. Pablo Gabriel Retondo, Lic. Marta Elena Retondo y Dra. Mariana Retondo, participan el fallecimiento de la madre de sus amigo Dr. Felix del Valle Acuña, Lucía Acuña de Ledesma, María de los Angeles y Germán.Elevan oraciones en su querida memoria.

ROSALES, NÉLIDA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Sus hijos Ariel, Verónica, Marcelo, Sandra, h. pol. Daniela, Miguel, Johana, nietos, bisn. y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Puesto Dpto. Figueroa en horas de la tarde. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Marquesa Adriana Zurita, acompaña en el dolor a Victoria por la desaparición fisica de su hermano. Que el Señor lo reciba en su gloria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. María Aglaé Cremaschi, Lautaro y Silvina, Georgina y Javier Peralta Galván acompañan espiritualmente a sus seres queridos y elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Ing. Luis A. Paredes y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mily Salomon, elevando oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Dr. Juan C. Eleán y familia, Miguel A. Elean y familia, Antonio E. Eleán y familia., Oscar A. Eleán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Segunda T. de Villarreal, sus hijos: José, su hijo Matías, Rosy su esposo Alejandro Fernández y su hijo Iván participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Amigas de Chochi y Victoria participan con dolor el fallecimiento de su hermano. Margarita, Ester, Segunda, Yrma, Elena, Elvia, Lodrena, rogamos oraciones en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a sus hijos, Noris, Mili y Osvaldo y a sus respectivas flias en el dolor. Elevando una oración en su memoria.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus sinceras condolencias a sus hijos, hermanos y demás familiares.

SALOMÓN, EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Martha Saad, Tufi Saad y Flia., Ema Saad y Flia., Norma Saad y sus hijos Antonio Llebeili y Flia., Carlos Llebeili y Flia., Yesmin Llebeili e hijo e Hijas de Ricky Llebeili participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda su familia, rogando se eleven oraciones en su memoria.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. "Papi partiste al Reino de los Cielos dejándonos un vacío enorme imposible de llenar. Siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos". Sus hijos Kike, Gringo y Roxana, sus hijos políticos, ietos, bisnietos, cuñadas y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Su prima politica Emma Angela Suffellato y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su querida memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Ruben Piñon, su esposa Viviana Avido y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Chichí, ruegan oraciones en su querida memoria.

SANDOVAL, NORMA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Ing. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia.

SANDOVAL, NORMA (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Willy Avido, su esposa Maria José Filippa junto a sus hijos Augusto y Virginia participan su fallecimiento y acompañan en oración a su familia

SANDOVAL, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Emma Olivera de Daud y familia acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento doloroso y elevan oraciones en su querida memoria

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Compañeros de trabajo de su hijo Jorge Dras. Marta Paiola, María Montenegro, Fernanda Herrera, Ana Drube, Paulina Ahuad y Dres. Marcos Briz, Luis Miguel Ponce, Carla Acosta, Alejandro Gómez y Andrés Vélez participan su fallecimiento y lo acompañan en este momento de dolor.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos Daniel y Lucciana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre de su matriculado Cr. Jorge Gustavo Murad. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Cr. Jorge Gustavo Murad. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de Señora madre del Colega, Cr. Jorge Gustavo Murad. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Rodolfo Legname participa el fallecimiento de Chichí, su antigua compañera de la Dirección de Cultura y acompaña a su hijo Jorge en tan doloroso momento.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Aida Pullarello de Rampulla e hijos Angel Antonio, Sara Maria, Aida del Valle y respectivas flias., participan y acompañan a su flia. ante irreparable perdida. Ruegan por el descanso de su alma.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Angel Antonio Rampulla y Sra, e hijas Ana Karian, Marianela, Romina Antonella y resptivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Que Jesus Misericordioso la reciba en su manos a la querida amiga Chichí. " Sus amigos y vecinos de la Calle Alsina; Pachu y Negro que nunca la olvidarán. Ruegan por la paz de su alma.

SUÁREZ DE MURAD, ELSA MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció e l 24/4/17|. Ana Mercedes Diamante de Murad y su hijo Leonardo David Murad, acompañan a su hijo Miguel ante irreparable pérdida de su señora Madre.

TOLOZA, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Participan de su fallecimiento. Sus familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su Hermana Elena Uriana, sus sobrinos Héctor Hugo, Mónica Elena y Emma Lidia Martinez y sus sobrinos nietos, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan a Dios la reciba en sus brazos.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su hermana Selva Uliana de Franceschini, s hijos Marco, Jorge y Lilian Franceschini y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hermanos que te van a extrañar. Margarita Uliana de Franceschini, Elena Uliana de Martinez, Lidia Uliana de Bordi y Hugo Uliana, h. pol. Emma Cáceres y Susana Benavidez, participan con mucho dolor su fallecimiento.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Querida hermana que Dios en su misericordia te reciba en su Reino y brille para vos, la luz que no tiene fin. Su hermano Hugo, h. pol. Emma Cáceres y sobrinos CPN. Hugo Uliana, Mónica Uliana de Rojo, Santiago Uliana y Diego Uliana y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Su sobrina Lilian Franceschini de Tauil y familia participan con hondo pesar su

fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ULIANA, ROSA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/17|. Los ex compañeros de la secundaria promoción 1982 del Colegio Nacional, de su hija Sonia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DIAZ DE RODRIGUEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/05|. Su hijo Paco, sus nietos Buby, Vanesa, Florencia, Francisco, sus nietas politicas Judith, Pia, Tamara, Milo y su hermana Rosa Diaz y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs.en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 12 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CALOSO DE LUNA, ELSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Fallecióel 24/4/86|. Mi querida: Madre hoy ya hace 30 años de tu partida pareciera que fue ayer, te extrañamos mucho madre querida, tambien como a mi Papi y hermana Betty a la vez nos alegramos mucho porque están los tres juntos. Papis los extraño mucho, cuano llega los domingos me siento triste ya era una costumbre de juntarnos siempre con mis hijas y toda la familia. Que Diosito te conserve a su lado y encuentren en el toda la Paz. Tu hija Cholita.

GUTIÉRREZ, RENÉ ROLANDO - GUTIÉRREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Fallecieron el 26/4/77 y el 27/4/16|. René, hoy se cumplen cuarenta años de tu viaje al cielo, mañana se cumplen 10 meses de Claudio, nuestro hijo ¡Que mes! ¡Que días! Lo dejaste cuando él tenía menos de dos añitos, ahora están en el mejor lugar junto a Dios Padre. Les digo a los dos: espérenme un poquito que se cumpla la voluntad del Señor y será para no separarnos más. Me quedan sólo recuerdos y pienso que gozan de la luz que no tiene fin. Los quiero como siempre.

AYUNTA, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció e l 25/4/17|. Sus hijos Gladis, Mirta, Jose, María, Paola, Carlos, H. pol., Miguel, Humberto, Javier, nietos, Carlos, Juan Pablo, Milagros, Jesús, Jorge, Juana, Yanina, Nelson, Marcelo, Cristian, Pablo, Gabriel, Julieta, Sol, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. C. velatoria. Sáenz Peña 371 S.V. La Banda. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

LÓPEZ, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció e l 25/4/17|. Sus hijos Rubén Boschini, h. política Miriam, sus nietos María José, Roxana, Jorgelina y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - tel 4219787.

QUIÑONES, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/17|. Miguel Angel Cancino y familia, Etelvina Garces de Cancino y todo el personal de panaderia la pequeña, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su empleado Sergio Quiñones y hermano politico de Walter Salvatierra, ruegan oraciones en su memoria y resignacion a sus familiares.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Que el Señor te tenga a su lado asi como nosotros te tenemos en el corazón. Tu esposo Enzo, tus hijos Ricardo, Enzo, Alejandra y María Eugenia y sus respectivas familias, invitan a todos los familiares y amigos a participar de la misa que se oficiará en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs. al cumplirse 2 meses de tu partida. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CONTRERAS, OLINDA GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus amigos y colegas Lili Macedo y Mercedes Zalbalza participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

RODRÍGUEZ, RESTITUTA BAILONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/17|. Señor, dale el descanso eterno. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio, local. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

TOLOZA DE GODOY, PAOLA ELIZABETH (q.ep.d) Falleció 23/4/17|. No hay nada más duro y difícil de soportar tu partida, solo nos queda resignarnos y aceptar que fue la voluntad de Dios. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Darío Godoy, tus padres Patricio y Elvira, tus hermanos Patricio, Horacio, Leopoldo y Laura, tu cuñada Olivia y tus queridas sobrinas, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TOLOZA DE GODOY, PAOLA ELIZABETH (q.ep.d) Falleció 23/4/17|. La familia Toloza agradece por este medio a todas las personas que de una u otra forma estuvieron acompañándonos en tan doloroso momento, como fue la pérdida de Paola. Que Dios derrame abundantes bendiciones. Gracias por vuestro acompañamiento.