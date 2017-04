Fotos Viluco había decidido suspensiones, pero dialogó con gremios y dio marcha atrás

Una preocupante incertidumbre sobre su futuro se cierne por estas horas en los 205 trabajadores de la firma Viluco, asentada en Frías, y que ayer había tomado la decisión de suspender a todo el personal, pero que se frenó tras un diálogo con los gremios y la aceptación de una propuesta para "salvar" la industria. Desde la empresa manifestaron que las actividades de la fábrica, que consiste en el acopio de soja y elaboración de harina de soja, aceites y biodiésel, ya no es rentable como producto de la situación económica nacional, con el consumo en picada y el aumento de los costos. Ayer por la tarde, el jefe de Seguridad Patrimonial de la empresa Viluco, Elías Miguel Abbas, se presentó ante las autoridades policiales de la ciudad de Frías para manifestar que la empresa cerraba y que a partir de hoy se empezaría a notificar de la suspensión de empleo a la totalidad de los trabajadores. También señaló que a la hora cero se iban a cerrar las puertas de ingreso a la fábrica, permitiéndose sólo el ingreso al personal de gerencia y de seguridad y no así a los empleados. El directivo expuso esta situación a los efectivos, ante la posibilidad de que pudiera producirse un conflicto por la suspensión de actividades de la fábrica y posibles despidos masivos. Desde la empresa señalaban que la suspensión es producto de la situación económica actual, con la baja del consumo y la suba de costos que hacían inviable la explotación industrial. Viluco, firma ubicada a cinco kilómetros de Frías, que fue inaugurada en diciembre de 2009, es una empresa de capitales tucumanos que llegó a la provincia, atraída por la Ley de Promoción Industrial que le otorgó importantes beneficios. A pesar de ello, ahora habían decidido suspender a la totalidad de sus trabajadores. Durante la tarde de ayer se intensificaron las negociaciones entre la empresa y los gremios, y cerca de la medianoche, tras una asamblea, los delegados gremiales y trabajadores aceptaron una propuesta de la firma tucumana, que a su vez se comprometió a dejar sin efecto los telegramas de suspensiones. La empresa dejaría entrar hoy al predio a sus empleados, quienes primero deberán firmar la aceptación de una propuesta. Esta consistiría en lo siguiente: el sueldo de bolsillo no se afectaría, se pagaría 50% remunerativo y 50% no remunerativo, en parada se abonará el 70% del sueldo sin prestar servicios y el aumento que se dé en paritaria no se haría efectivo hasta abril de 2018, y recién en esa fecha sentarse a discutir nuevamente. Ante la decisión del cierre de la fábrica, los dos gremios habrían aceptado la propuesta para evitar que se produzcan los despidos, no obstante que la firma Viluco por haber sido beneficiada por la Ley de Promoción Industrial, además de los beneficios que lograron, tiene la obligación de no despedir empleados.