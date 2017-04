Fotos Lo excarcelaron en Santiago y cometió un crimen en Tucumán

La Cámara de Apelaciones deberá resolver si revoca la decisión de un juez de la Cámara de Juicio Oral que concedió la excarcelación a dos tucumanos que habían intentado cometer un asalto en Las Termas, incidente en el que un efectivo policial resultó herido tras un violento tiroteo. Luego de recuperar la libertad, uno de los implicados regresó a su provincia y cometió un asesinato y actualmente se encuentra prófugo. En mayo del 2016, dos tucumanos irrumpieron en una gestoría de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde estaba previsto que se llevara a cabo la venta de un automóvil. Los acusados, de apellido Cruzado (33) y Dorado (24), intentaron llevarse el dinero de la transacción, tomaron de rehenes a dos personas y luego se enfrentaron a tiros con la Policía. El caso recayó en manos del fiscal de la ciudad termal, Dr. Ignacio Guzmán, quien imputó a los sospechosos por el supuesto delito de "robo calificado en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, lesiones graves (hirieron a un funcionario policial) y atentado y resistencia a la autoridad". Tras permanecer un mes detenidos, el juez de Control de Las Termas les dictó la prisión preventiva por cuatro meses. Antes de que se cumpla el plazo, Guzmán solicitó una nueva audiencia para requerir la prórroga. La misma fue fijada para un día posterior al vencimiento y por un pedido de la defensa de los acusados fue aplazada un día más. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes, la audiencia no se concretó porque los abogados de los tucumanos presentaron un hábeas corpus en Capital, ante un juez de la Cámara de Juicio Oral. El magistrado resolvió otorgarles la excarcelación, argumentando que estaban vencidos los plazos, pese a que el fiscal había solicitado la audiencia de prórroga en tiempo y forma. Cruzado recuperó su libertad en octubre del último año, mientras que Dorado, al no poder cubrir la fianza, recién fue excarcelado en febrero. Hace dos semanas Dorado habría cometido un crimen en Tucumán en un intento de asalto. Actualmente se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Policía de la vecina provincia. El fiscal Guzmán apeló la resolución del hábeas corpus, por lo que hoy habrá una audiencia en la Cámara de Apelaciones. El tribunal deberá definir si revoca el fallo del juez que excarceló al dúo o si confirma dicha decisión. Por su parte, el fiscal General, Dr. Luis Alberto De la Rúa, se refirió al caso y expresó: "Tenían prisión preventiva y cuando se solicitó la prórroga en tiempo y forma, fijaron audiencia para un día posterior al vencimiento de los plazos, o sea una cuestión absurda. Por ello se ordenó la excarcelación de los imputados con una fianza personal". "Ahora nos enteramos que uno de los implicados -Dorado- cometió un homicidio en suelo tucumano, lo que confirma cuál era la postura del Ministerio Público Fiscal del peligro de fuga, ya que por no tener arraigo en Santiago y por tratarse de delitos graves con penas altas en abstracto, había una presunción de fuga", agregó. "Creo que la Cámara (de Apelaciones) va a revertir este fallo. Hay jueces que no se ponen a tono con las consecuencias que pueden tener estos actos. Vemos a diario este tipo de casos", finalizó.