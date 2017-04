Raúl Gámez tiene ganas de dirigir la Superliga

Fotos DIRIGENTE. Gámez está decidido a tomar las riendas.

-

El titular de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, avisó que está dispuesto para ser "candidato" a presidente de la Superliga.

"Dije que iba a tratar de ser candidato a presidente. Dije tratar porque para ser candidato se necesita el respaldo de los clubes y no hablé con ninguno. Además, todavía no está definido si el presidente va a ser un ceo o un dirigente", precisó Gámez, en declaraciones para DyN.

La máxima autoridad de los "Fortineros" aclaró además que "todo depende de cuál sea la compañía, dado que no se elegirá sólo a un presidente".

También dejó abierta la alternativa de darle su apoyo a alguien que tenga ideas parecidas. "Por ahí no yo soy el candidato", puntualizó. Gámez se postuló en una reunión que se realizó en la AFA, a la que accedió casualmente, puesto que no había sido invitado con el argumento de que no tiene WhatsApp.