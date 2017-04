Claudia de Zamora: "La difícil situación económica en el país la sufren muchos santiagueños"

Fotos EXHORTACIÓN. Sostuvo que los funcionarios públicos deberían poner más "sensibilidad y corazón", en la gestión.

26/04/2017 -

En poco más de 24 horas, la gobernadora Claudia de Zamora dará a conocer en la Legislatura provincial, un balance de la gestión durante 2016, lo que va del año y lo que proyecta hasta la finalización de su mandato, el 10 de diciembre de 2010.

Al respecto, confirmó tal como lo anticipara EL LIBERAL, que se pondrá el acento en lo social, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica del país que afecta a la provincia, y por la cual sufren "muchísimos santiagueños".

Consultada si este discurso debería ser tomado como un mensaje de despedida, la mandataria respondió: "Yo no lo llamaría un mensaje de despedida propiamente dicho, sí es mi cuarto mensaje de una gestión de cuatro años que culmina el 10 diciembre".

"Sí voy a hacer un balance del año 2016, de lo que va de 2017, voy a proyectar y comunicar, pero son los mismos lineamientos que vengo trabajando y plasmando desde el primer día que asumí este compromiso, de continuidad de un proyecto político de gobierno en esta provincia que comenzó en 2005", manifestó en referencia a la primera gobernación de su esposo, el actual senador Gerardo Zamora.

Sobre los tópicos del mensaje anual, subrayó que "va a tener muchísimo contenido social; hoy más que nunca, porque sabemos que en nuestro país y en Santiago del Estero no estamos aislados de ello, sufrimos una situación económica que no es fácil para muchos hermanos santiagueños"

"Y allí más que nunca es cuando el Estado tiene que poner el acento y la mirada primordial en lo social", enfatizó la mandataria provincial.

También adelantó que no habrá sorpresas en el mensaje, y por otra parte, postuló que los funcionarios pongan mayor "sensibilidad y corazón en la gestión", al hacer una reflexión de lo que significa la política y ejercer un cargo público.

"No los voy a sorprender, soy mujer, tengo muchísima sensibilidad, me emociono por muchas cosas y todos los días de mi vida le pido a Dios no perder la sensibilidad porque quienes ejercemos la función pública, ante todo debemos tener corazón, sensibilidad", expresó.

Claudia de Zamora sostuvo que "si los funcionarios públicos pusieran un poco más de sensibilidad y corazón; y se pusieran en el lugar del otro, sobre todo de la persona que menos tiene, que más necesita, que está vulnerable, que tiene un hijo enfermo, que tiene una discapacidad, piensen si ellos estuvieran en esa situación, qué es lo que sentirían de tener un hijo con enfermedad, con discapacidad, y lo que eso trae aparejado para la familia".

"De esto también se trata la función pública y la política, de sensibilidad y ponerse en el lugar del otro y desde ese lugar gobernar", remarcó.