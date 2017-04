Verón evitó echar más leña al fuego con Diego

Fotos AVISO. La "Bruja" Verón confirmó además que se hará cargo de los seleccionados juveniles de la Argentina.

El jugador y presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien a la brevedad se hará cargo de los seleccionados juveniles argentinos de fútbol, salió al cruce de las críticas que le realizó Diego Armando Maradona y afirmó que "es lo mismo de siempre, yo miro para adelante".

"No me hago problema, no digo que me guste, pero estoy acostumbrado, es algo que se repite y prefiero tener la imagen de Diego como jugador, lo que significó para todos los que nos dedicamos a esto y no quiero entrar en ninguna polémica", afirmó la "Brujita" en una entrevista al programa "Fuera de juego", del canal Qm Noticias.

Verón agregó que "hay varios que me tienen abonado y en el fondo me tienen siempre presente y me hacen sentir importante. Yo no lo busco, pero tampoco lo puedo evitar. En La Plata y en Buenos Aires por ejemplo hay periodistas que viven de mí hace años, que hasta me deben dedicar sus oraciones y creo que no son capaces de sentarse conmigo y debatir conmigo ni siquiera un esquema táctico".

Verón además confirmó que viajará el domingo a Colombia con la delegación de Estudiantes para jugar el martes el partido de Copa Libertadores ante Atlético Nacional, en Medellín, en una fecha clave para las aspiraciones de avanzar a octavos de final del certamen continental.

Verón confirmó que "se va a dar" su nombramiento como coordinador de Selecciones Nacionales. "Difícilmente pueda jugar toda la Copa (Libertadores) por esto que está surgiendo con la posibilidad de meternos de lleno en el proyecto de selecciones", afirmó Verón sobre la posibilidad de ocupar el cargo que dejó Marcelo Tinelli.

En ese sentido, en declaraciones al canal QM platense, Verón sostuvo que su nombramiento como coordinador de las selecciones nacionales "es algo que se va a dar y me gustaría meterle todas las fuerzas ahí".