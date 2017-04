Derrota del Atlético Madrid de Simeone

Fotos TRASPIE. El Colchonero no pudo hacer pesar la localía.

26/04/2017 -

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, perdió ayer como local ante Villarreal por 1 a 0 en uno de los tres partidos que marcaron el inicio de la 34ta. fecha de la liga española de fútbol.

El mediocampista italiano Roberto Soriano (ST 37m) marcó el gol del triunfo para Villarreal que tuvo al defensor Mateo Musachio como titular. En tanto, los delanteros Ángel Correa y Nicolás Gaitán jugaron desde el inicio para el equipo madrileño, que venía de dos éxitos seguidos en la liga.

La derrota dejó con 68 puntos a Atlético Madrid, uno de los semifinalistas de Liga de Campeones de Europa, y de esa manera puede ser alcanzado por Sevilla (65) de Jorge Sampaoli que mañana será local frente a Celta de Eduardo Berizzo.

Por su parte, Villarreal alcanzó las 60 unidades, se afirma en zona de clasificación para la próxima Liga de Europa y no se resigna para el ingreso a la Liga de Campeones.

El resto de los partidos de ayer: Sporting Gijón 1, Espanyol (Pablo Piatti) 1; Granada (Ezequiel Ponce) 0, Málaga (Martín Demichelis) 2.

Hoy: Barcelona (Lionel Messi y Javier Mascherano) vs. Osasuna; Leganes vs. Las Palmas; Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) vs. Real Sociedad (Gerónimo Rulli); y La Coruña (Germán Lux) vs. Real Madrid.

Mañana: Alavés vs. Eibar; Sevilla vs. Celta; Athletic Bilbao vs. Betis.