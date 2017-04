Presunto pedido de socorro de una adolescente "secuestrada" alteró la paz del mercado Armonía

Fotos MISTERIO. El hallazgo se produjo temprano en el edificio céntrico.

26/04/2017 -

"Ayuda. Me tiene encerrada soy Natalia Basquez, mis papás me buscan, tengo 13 años, me maltratan, el que me tiene le dicen Roly es morocho ayudenmen x favor".

La nota encontrada ayer en un baño del edificio alteró la rutina en el Mercado Armonía y desembocó, de inmediato, en una investigación a cargo de la fiscal Mariana Baena y personal de la División Trata de Personas.

Allegados al hallazgo deslizaron que el escrito apareció en una servilleta en el baño de mujeres. Urgente, un trabajador se lo informó al personal policial de Patrulla Urbana, apostado en la garita de peatonal Tucumán y calle Salta.

Malos tratos

De acuerdo con la nota, la supuesta joven deja entrever que permanece cautiva de un hombre apodado "Roly", a quien acusa de maltratarla. En el papel se advierte que la nota fue escrita con tinta violeta.

Una vez que el suceso fue revelado a Baena, ésta facultó a la intervención de Trata de Personas.

Lo primero que la policía hizo fue solicitar informes a las comisarías de toda la provincia.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna habría encontrado una causa sobre una menor fugada, o "desaparecida".

También, nacionales

Del mismo modo, los policías trabajan con otros organismos nacionales.

Allí, el panorama tiende a complicarse más, dada la inmensidad de la geografía y los cientos de organismos policiales.

Por lo pronto, la nota ahora es analizada por expertos, en procura de buscar una estrategia, ya sea hacia la confirmación, o a descartarlo.

"Hoy, todo es prematuro. Tenemos la obligación de investigarlo, por prudencia", confió un investigador judicial.

Mientras tanto, policías y fiscal anoche indagaban en todos los ámbitos. Buscarían casos que pudiesen conducirlos hacia lo plasmado en una servilleta que hoy desvela a todos por igual.