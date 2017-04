Daniel López, feliz por haber vuelto al gol

Fotos PRESENTE. López cumple una gran campaña en el "Albo".

El delantero de Central Argentino, Daniel López, el pasado domingo volvió a la titularidad luego de estar ausente por lesión y su regreso fue con gol ante Villa Cubas.

"El hecho de haber convertido me pone contento. Venía de una lesión que me dejo afuera del cotejo anterior. Me tocó volver y convertir. Eso me da mucha confianza para lo que viene", manifestó el ex Comercio.

Además, López aseguró que se sacó una buena diferencia de cara a la revancha. "Se sacó un resultado bastante positivo para viajar un poco tranquilos a Catamarca. Aunque sabemos que ellos, en su cancha se hacen fuertes. Nosotros vamos a ir a jugarles de igual a igual, a pelearle el partido bien lejos de nuestro arco, ésa es la idea".

"Creo que el que pase se va a afirmar como serio candidato, pero nosotros vamos paso a paso", finalizó una de las piezas claves para Valoy.