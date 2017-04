Zbrun: "Se dio una noche redondita"

Fotos EUFORIA. Con alma y vida, así gritó Matías Zbrun su primer gol con la casaca de Central Córdoba. El delantero se ganó rápidamente el cariño del hincha, pero no se confía y quiere seguir mejorando.

26/04/2017 -

Fue el último en llegar. La lesión de Mauro Barraza abrió un cupo extra y por ese hueco se metió Matías Zbrun. Antenoche, en la goleada 3 a 0 sobre Santamarina de Tandil, el ex Libertad de Sunchales fue titular por primera vez y, no solamente hizo un gol, sino que dio la sensación de que hace mucho que juega en Central Córdoba.

Por características, parece ser el "9" del paladar del hincha ferroviario (mete, juega y tiene olfato de gol), que le regaló la primera ovación a Zbrun cuando dejó la cancha (lo reemplazó Osvaldo Miranda, que no fue titular porque no estaba al 100% físicamente).

"Se dio una noche redondita. Si bien ya había debutado con la camiseta de Central, era mi primer partido de titular y pude marcar. Y ni hablar que lo más importante fue que nos pudiéramos quedar con los tres puntos que eran importantes y se nos venían negando así que contento por todo", dijo Matías al dialogar con EL LIBERAL, al finalizar la práctica de ayer.

Consultado sobre qué se le pasó por la cabeza en el momento de convertir, respondió: "Es un segundo, son momentos rápidos, uno piensa siempre en la familia, en los compañeros que lo apoyan y en el cuerpo técnico que confió en uno. Son ráfagas que pasan rápido, hay que disfrutar un ratito y a meterse otra vez en el partido porque todavía faltaba mucho y había que pensar en tratar de hacer bien las cosas para que termine el partido como terminó".

El delantero no esperaba tan rápido la chance de ser titular. "No me lo esperaba, pero por una cuestión de que Osvaldo venía haciendo buenos partidos, venía convirtiendo también y uno sabía que el nueve titular hoy por hoy era él. Pero por una cuestión de que no estaba bien físicamente el técnico decidió cuidarlo y darme la oportunidad a mí. Uno venía entrenando bien y estaba preparado para cuando el técnico lo necesite".

"Seguramente ahora tendrá el problema él (por Coleoni), pero, como te digo, me tocó entrar porque Osvaldo no estaba bien y seguramente, si él está al 100%, tendrá la chance de volver a jugar. Y si no, uno tratará de seguir aportando desde donde le toque, sea del banco de suplentes o de entrada, pero la realidad marca que hay una competencia muy sana y se ha armado un lindo grupo", agregó.

Sobre su rápida adaptación, contó: "Los chicos me hicieron sentir parte del grupo de entrada, es como si hubiera hecho un año que estoy acá con ellos, el cuerpo técnico lo mismo, entonces se hace mucho más fácil la adaptación, el ponerme en forma y entrar a jugar".

La gente

Zbrun se mostró agradecido por la ovación de la gente. "Es importante y lindo que la gente demuestre su afecto y apoyo. Motiva y ayuda a seguir trabajando y mejorando para no defraudar a toda esa gente que tanto apoya. Estoy tranquilo y contento por el recibimiento, desde el primer momento que llegué la gente me hizo sentir bien y eso es muy importante a la hora de entrar a la cancha", contó. Y agregó: "Uno sabe que la gente exige porque son hinchas fanáticos del club. Por ahí tal vez no esperaba esos aplausos, pero hay una realidad también que esto es partido a partido. Todas son pruebas y hay que demostrarle a la gente que uno está a la altura, no quedarse solo con lo de ayer sino seguir mejorando y demostrando para que la gente todos los partidos lo reconozca y no que se vuelva en contra".

Matías y sus compañeros ya piensan en Flandria, al que hace poco enfrentaron en Santiago. "Siempre tenemos poco para disfrutar, hoy (por ayer) ya arrancamos los entrenamientos pensando en lo que viene. Nos vamos a enfrentar a un rival que está peleando lo mismo que nosotros, pero ahora ellos son los locales y van a tener que salir. Ojalá podamos aprovechar los espacios que nos dejen para poder traer un buen resultado", cerró.