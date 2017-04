El partido ante Flandria será el sábado a las 15.30

26/04/2017 -

Ayer se confirmó la programación de la trigésima fecha de la B Nacional, en la que Central Córdoba deberá visitar a Flandria, un rival directo en la lucha por la permanencia. El cotejo se disputará el próximo sábado 29 de abril, a las 15.30, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

También el sábado, pero desde las 14.45, Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá a Almagro. En tanto que, a las 13.05, Chicago será local de Brown de Madryn y, a las 20.05, Chacarita recibirá a Dálmine. La fecha continuará el domingo 30 con estos partidos: 15.30, Los Andes vs. Ferro; 15.45, Argentinos vs. Brown (A); 17, San Martín vs. Douglas Haig, Crucero del Norte vs. Estudiantes y Gimnasia vs. All Boys; 19, Santamarina vs. Boca Unidos. Miércoles 3 de mayo: 21, Instituto vs. Atlético Paraná.