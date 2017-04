Fotos REFERENTE. Maidana es una pieza fundamental en el sistema defensivo de River Plate que mañana buscará traer un buen resultado de Ecuador.

26/04/2017 -

Jonatan Maidana, defensor de River, aseguró que no necesita descansar y que no quiere perderse partidos como el que enfrentará el equipo ‘millonario’ por la Copa Libertadores, mañana ante Emelec en Ecuador.

"Mientras me sienta bien, voy a querer jugar siempre. Yo quiero jugar, me siento cada vez mejor. Ningún jugador se quiere perder partidos como éste. Me está tocando jugar seguido y ojalá pueda seguir así porque lo que uno quiere es sumar para el equipo. Agradezco la confianza del técnico", manifestó Maidana.

Si bien el defensor de Adrogué no pudo hacer bien la última parte de la pretemporada por una sinovitis en la rodilla izquierda, después del encuentro contra Unión por la 15ª fecha -cuando cumplió una suspensión por acumulación de amarillas- jugó todos los partidos.

El técnico pensó en darle descanso, porque acumuló mucho juego en los últimos dos meses, pero el ecuatoriano Arturo Mina y Luciano Lollo no convencen como para sacar a Maidana.

Categórico

"Los jugadores trabajamos para poder estar en partidos entre semana, después depende del técnico. No es que necesitas descansar. Yo mientras me sienta bien voy a querer jugar", señaló el futbolista de 31 años.

Sobre el encuentro contra Emelec, Maidana opinó: "Todos los partidos de la Copa son distintos. Vamos a jugar en una cancha difícil contra un rival duro, que seguramente va a salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego porque un buen resultado nos puede ayudar a sostener la clasificación. Tuvimos un buen arranque y ojalá podamos tener ese nivel".