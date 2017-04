La oposición llamó a una nueva marcha hoy en Caracas

Fotos SECRETO. No se informó el destino de la marcha para evitar represión.

26/04/2017 -

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha convocado para hoy una nueva marcha hacia el centro de Caracas, donde están ubicadas las sedes del Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia.

"A una de esas instituciones dirigiremos nuestra movilización. No anunciamos cuál de ellas es el destino porque no le vamos a dar 72 horas al régimen de Maduro para que se prepare. No le podemos dar la chance para que se movilicen y nos repriman con gases lacrimógenos o nos metan infiltrados", aseguró el diputado Miguel Pizarro.

Denuncia

El diputado del partido Primero Justicia adelantó que les toca a los diputados defender su espacio legislativo y desde la Asamblea Nacional informarle al mundo entero, a la OEA, a la Unasur, a la comunidad internacional, que en Venezuela continúa el golpe de Estado, que en Venezuela la dictadura sigue reprimiendo, que persiguen a dirigentes como Tomás Guanipa, de Primero Justicia, y María Corina Machado, y que Leopoldo López sigue preso en Ramo Verde.

La autopista Francisco Fajardo, a la altura distribuidor Altamira, en el este de Caracas, fue el escenario donde confluyó la marcha de protesta, denominada el "Plantón Nacional" del lunes, que paralizó a medio país. Al atardecer las fuerzas policiales dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos.