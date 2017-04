Schiaretti: "Los anestesistas son una casta privilegiada"

26/04/2017 -

A colación con lo expresado por la gobernadora Claudia de Zamora, sobre la importancia de brindar un servicio médico de calidad a la ciudadanía, en la provincia de Córdoba, el mandatario Juan Schiaretti, apuntó contra los anestesistas que amenazaron con no prestar servicio el próximo lunes en esa provincia.

"En la Argentina se acabaron las castas privilegiadas, los anestesistas no dejan que se formen nuevos médicos, imponen condiciones y eso no va a pasar. Ya dijimos que no vamos a permitir que nadie extorsione", disparó.

Adelantó que "se acordó con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (Hugo Juri) en abrir una nueva escuela de anestesia". Añadió, por otra parte, que le dieron ‘instrucciones’ al ministro de Salud (Francisco Fortuna) para que "ponga más practicantes, es decir, más médicos que están haciendo sus primeras experiencias en los hospitales públicos", concluyó.