El santiagueño Iván Camaño convenció a Nazarena Vélez para vestirse de novia

26/04/2017 -

Nazarena Vélez se dejó ver en las redes sociales con un vestido de novia y estallaron los rumores. Pero la imagen publicada por el periodista Luis Bremer en Twitter no es lo que muchos imaginaban.

En realidad, se vistió de novia para un evento especial. Será la protagonista exclusiva del videoclip del cantante folclórico santiagueño Iván Camaño que se grabará próximamente en la localidad de Quimilí, de donde es oriundo el intérprete.

Nazarena personificará a la novia del cantante que tendrá como marco impactante una gran fiesta pueblerina.

Además, de esta buena noticia, Nazarena estuvo en boca de todos en los últimos días porque luego de la muerte de su marido Fabián Rodríguez, recordó en diálogo con Desayuno Americano, que había ciertas irregularidades financieras en la empresa Jaz Producciones, que habían creado con su pareja para realizar obras de teatro, y las denunció. "El socio de Fabi desapareció. Yo me encargué de pagar todo. Esa gente estafó y se borró. A mí me arrancaron a una de las personas más importantes, el papá de mi hijo.. Fabi todavía estaba en la morgue y se estaban llevando su camioneta importada y me estaban sacando chequeras. Fue muy difícil, pero bueno ahora estamos de pie", dijo.