Silvina Luna planea armar su familia con "El Polaco"

26/04/2017 -

Luego de protagonizar uno de los romances del verano, Silvina Luna ya no oculta su amor por Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk.

Muy natural, Luna explicó cómo se enamoró: "Para mí el amor fue inmediato. El primer día que pudimos charlar y empezar a conocernos vi que había una conexión muy grande. Tenemos historias de vida parecidas, trabajamos desde muy chicos, nadie nos ayudó a nada. Somos dos personas trabajadoras que vamos para adelante", contó sentada en el living de Morfi, el programa que llega a Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7.

Además reveló que si bien ella y Ezequiel estaban solteros al comenzar su historia, todavía había ex parejas dando vueltas: "Yo tenía una historia con un ex novio, y en diciembre estábamos los dos con los respectivos ex, sin volver, pero viendo qué onda", señaló. Claro que eso no impidió que se enamoraran: "El amor sucede, hay una magia y sucedió. Yo no me esperaba para nada volver a sentir todo lo que estoy sintiendo hoy", admitió.

La primera salida. "Fue para Año Nuevo, él estaba en su casa en Carlos Paz con toda su familia. Yo caí y fuimos a una fiesta de Fernando Burlando, y me dijo: ‘¿Me acompañás que tengo dos o tres shows en Córdoba?’ y lo acompañé. Ese día no pasó nada. De a poquito conquistó mi corazón. Él tiene mucha luz, y yo estaba en un momento de mi vida en que estaba apagada y con cero expectativa de sentir de nuevo esto y se dio todo natural".

En la entrevista, Gerardo Rozín, el conductor de Morfi, no pudo evitar preguntarle a Silvina por el pleito legal que en estos momentos atraviesa el cantante, y que lo enfrenta con Valeria Aquino, la madre de una de sus hijas: "Hay que aprender a vivir con las críticas. Él tuvo una explosión el año pasado, y hoy los ojos están en él. Yo como su pareja trato de acompañarlo. Por un lado estamos felices, pero por otro lado hay un Polaco que está muy triste por todo lo que está viviendo con sus hijas. Ahora él no puede ver a su hija más chiquita y hay momentos en que me toca apoyarlo porque está sufriendo", dijo’. Y agregó: "Sé que es un excelente padre y persona. A mí me indigna un poco porque veo la realidad y me da mucha impotencia", enfatizó. Y confesó que le gustaría que Ezequiel fuera el padre de sus hijos.