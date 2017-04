Bauza atacó a los dirigentes de AFA, dijo que lo echó Angelici y criticó a Sampaoli

Fotos Edgardo Bauza

Edgardo Bauza ya no está más en la selección Argentina. Eligió irse sin acusar a nadie, midiendo sus palabras. Pero superadas las formalidades, descargó su bronca y disparó con munición gruesa contra la nueva dirigencia de la AFA que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia.

"Yo estaba afuera de la selección desde antes que estos dirigentes asumieran. Como así ya estaba mi reemplazante. Si no me sacaron antes fue porque le ganamos a Chile. Si no, me echaban antes", dijo Bauza.

Sobre la nueva dirigencia de AFA, Bauza fue duro: "Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico Tapia no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad".

Por su parte defendió a Marcelo Tinelli: "Con Marcelo sí hablábamos de fútbol porque entiende, conversábamos de lo que debíamos planificar para cambiar. Pero Tapia no me dio ningún argumento futbolístico. "Me dijo Marcelo Tinelli 'vení, hacemos esto y nos vamos'. Y fue literal. Nos fuimos los dos, je", señaló el Patón, quien indicó que el ex vicepresidente de San Lorenzo se alejó "porque estaba muy solo, peleando por una idea de cambiar al fútbol".

Sobre su salida de la selección, Bauza fue terminante: lo echó Daniel Angelici. "Tapia me dijo que la decisión la tomó él. Cosa que tampoco es tan así. Obviamente la tomó Angelici", indicó.

Bauza, sobre Sampaoli

“No me molesta se haya sentado a hablar con los dirigentes, me divierte. Me divierte más que lo niegue. En una de las conferencias recientes lo negó diciendo que había un técnico trabajando, cuando yo sabía que hacía varios meses venía hablando con determinados dirigentes. Bueno, el Bichi Borghi contó su experiencia en Chile. No me parece lógico ni ético (...) No está mal que Sampaoli hable, no me parece bien que no lo blanqueara.”