"Encuentra la serpiente", el nuevo reto viral en Internet

Hoy 12:29 -

Una bióloga especializada en herpetología de Florida, Estados Unidos, compartió una imagen de una serpiente, conocida como cabeza de cobre, camuflada entre hojas y ramas en su cuenta de Twitter que se convirtió en viral.

El reto consiste en descubrir dónde se encuentra la serpiente en un lugar lleno de hojas y ramas secas con algunas hierbas verdes, y con un mensaje junto a la foto que dice: "Recibí esto de un compañero esta mañana. Ningún título es necesario, la tarea fue: ¿Puede detectar la serpiente?

Una bióloga especializada en herpetología de Florida, Estados Unidos, compartió una imagen de una serpiente, conocida como cabeza de cobre, camuflada entre hojas y ramas en su cuenta de Twitter que se convirtió en viral.



El reto consiste en descubrir dónde se encuentra la serpiente en un lugar lleno de hojas y ramas secas con algunas hierbas verdes, y con un mensaje junto a la foto que dice: "Recibí esto de un compañero esta mañana. Ningún título es necesario, la tarea fue: ¿Puede detectar la serpiente?

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?"