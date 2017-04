Fotos Bonadío autorizó la salida del país de Cristina Kirchner y su hija.

Finalmente Cristina y Florencia Kirchner podrán realizar el viaje a Europa que estaba previsto desde el 5 al 19 de mayo próximos. Esto, sucede gracias a que el juez federal Claudio Bonadio autorizó el pedido para poder salir del país previo al pago de una fianza de 150 mil pesos cada una, que deberán ser abonados previo al viaje.

Cabe la pena recordar que Bonadio lleva adelante la investigación de la causa Los Sauces, en la que la ex mandataria está imputada por "asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones imcopatibles con la función pública".

La resolución del magistrado coincide así con la decisión del juez Julián Ercolini, que investiga a la ex mandataria por direccionamiento de la obra pública durante su gestión al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

El pasado lunes, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó una presentación ante los juzgados de Ercolini y Bonadio para que no habiliten la salida del país de Cristina Kirchner. En el texto, argumentaron que "existe riesgo procesal de entorpecimiento" porque "el entramado externo de sociedades y cuentas bancarias de Lázaro Báez es voluminoso, y el empresario y Cristina Kirchner están procesados en las causas judiciales 'obra pública de Santa Cruz' y 'Los Sauces'". "En este contexto, es riesgoso que viaje al segundo centro financiero del mundo", apuntaron desde el organismo judicial, en referencia a la visita a Londres.

Para poder recibir el permiso, Cristina y su hija adjuntaron los pasajes de ida y vuelta en clase ecónomica de British Airways y los de Aegean Airlines, así como explicaron en qué hotel se iban a alojar en cada una de las ciudades visitadas.

Además, la ex mandataria envió las invitaciones que recibió por parte de distintas personas y organismos. Una de las sociedades más antiguas de Oxford, The Oxford Union, dedicada al debate político, otra de un grupo de representantes de partidos de izquierda y verde del Parlamento Europeo y otra del partido gobernante griego Syriza. Cabe la pena resaltar que en Atenas, la ex presidente se reunirá con el Primer Ministro griego Alexis Tsipras.