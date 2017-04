VIDEO | El “Jefecito”, hoy se convirtió en héroe

26/04/2017 -

Javier Mascherano convirtió, de penal, su primer tanto con la camiseta del Barcelona.

El “Jefecito” se hizo cargo de un penal cuando su equipo ganaba 5 a 1 ante Osasuna y, con un potente remate, marcó el sexto.

El conjunto catalán goleaba y es por eso que los compañeros decidieron cederle la ejecución al central, quien no falló.

Mascherano hizo su primer gol en Barcelona, el primero en su carrera desde 2010, y Twitter se llenó de chistes sobre tan inusual acontecimiento.

