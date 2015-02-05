CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Abril de 2017
A LAS 22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:04 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.00 MENSAJE ANUAL DE LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DRA. CLAUDIA DE ZAMORA
13.00 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA CR
24.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA CR
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.49 LOS PICAPIEDRA
09.38 LOCOS POR LAS NUECES
11.25 GREMLINS
13.32 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
14.00 LA ÚLTIMA PELEA
16.56 CUESTIÓN DE HONOR
19.41 EL CÓDIGO ENIGMA
22.00 EL INFILTRADO
TCM
07.30 LA NIÑERA
08.00 ÉL SANTO
11.45 SILVERADO
14.15 OPERACIÓN DRAGÓN
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 ARMA MORTAL
TNT
07.24 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
08.59 ENCANTADA
10.59 TIEMPO DE VALIENTES
13.01 EL HOMBRE DE LA CASA
14.56 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
17.02 TITANES DEL PACÍFICO
19.37 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
22.00 EL MAESTRO DEL TAI CHI
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 THOR. UN MUNDO OSCURO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, MALA NOCHE
08.00 GRIMM, EL COMIENZO DEL FIN - PT. 1
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA BELLEZA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES DE JUERGA
11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN
12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
13.00 SHADES OF BLUE, ENERGÍA
14.00 SHADES OF BLUE, LO QUE HACE EL DIABLO
15.00 SHADES OF BLUE, LA RUPTURA
16.00 SHADES OF BLUE, PORQUE HE PECADO
17.00 SHADES OF BLUE, UNA ULTIMA MENTIRA
18.00 CHICAGO P.D., OLVIDA MI NOMBRE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIDAS CAUTIVAS
21.00 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO
22.00 SHADES OF BLUE, SIN PERDÓN
23.00 SHREK
24.45 CHICAGO P.D., OLVIDA MI NOMBRE
STUDIO UNIVERSAL
09.20 FULLSCREEN
09.50 AMIGA IMAGINARIA
11.40 OSCURO DESEO
13.30 FULLSCREEN
14.00 LAS HERMANAS PERFECTAS
16.10 BLACKWOOD
18.00 13 FANTASMAS
20.00 CUARENTENA
21.50 DOOM. LA PUERTA DEL INFIERNO
24.00 ACTIVIDAD POCO NORMAL
A DONDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 27, A LAS 22.30, CHUNI CARDOZO, OFRECERÁ UNA NOCHE DE ZAMBAS, CHACARERAS Y CANCIONES ROMÁNTICAS, JUNTO A ANDRÉS LEGUIZAMÓN Y KENDO CARDOZO.
+VIERNES 28, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ SIN QUERER QUERIENDO, EN EL MARCO DE SU GIRA ARGENTA.
BACANO’S
(SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)
+VIERNES 28, “SUEÑO STEREO” CON UN TRIBUTO A SODA STEREO.
LOS CARDALES
(SALTA Y COSTANERA)
+DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES, SENTIR CRIOLLO, CARLOS ROLDÁN, MISHQUI SIMI, SALITRAL, SONKOY BANDEÑO, Y ARTISTAS INVITADOS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.
+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.
+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
27/04 -14:00 (Cast)16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
27/04 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)
MÍO O DE NADIE (2D):
SUSPENSO, (+ 16 años)
27/04 - 21:45 (Subt)
28/04 -29/04 21:45 (Subt) 00:00 (Subt)
LOS PADECIENTES (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)
27/04 -14:30 (Cast)17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
27/04 - 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)
A MORGUE (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)
PERSONAL SHOPPER 2D
FANTASÍA, DRAMA (13 años)
27/04- 22:00 (Subt)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
27/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)
27/04 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PADECIENTES
16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)