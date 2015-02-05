CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de Abril de 2017

A LAS 22.45 EL SULTÁN

Hoy 21:04 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.00 MENSAJE ANUAL DE LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DRA. CLAUDIA DE ZAMORA

13.00 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

23.30 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 NATIONAL GEOGRAPHIC

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA CR

24.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. GIMNASIA CR

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.49 LOS PICAPIEDRA

09.38 LOCOS POR LAS NUECES

11.25 GREMLINS

13.32 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

14.00 LA ÚLTIMA PELEA

16.56 CUESTIÓN DE HONOR

19.41 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 EL INFILTRADO

TCM

07.30 LA NIÑERA

08.00 ÉL SANTO

11.45 SILVERADO

14.15 OPERACIÓN DRAGÓN

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 ARMA MORTAL

TNT

07.24 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

08.59 ENCANTADA

10.59 TIEMPO DE VALIENTES

13.01 EL HOMBRE DE LA CASA

14.56 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

17.02 TITANES DEL PACÍFICO

19.37 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.00 EL MAESTRO DEL TAI CHI

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 THOR. UN MUNDO OSCURO

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, MALA NOCHE

08.00 GRIMM, EL COMIENZO DEL FIN - PT. 1

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA BELLEZA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES DE JUERGA

11.00 HOUSE M.D., LA DECEPCIÓN

12.00 HOUSE M.D., PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

13.00 SHADES OF BLUE, ENERGÍA

14.00 SHADES OF BLUE, LO QUE HACE EL DIABLO

15.00 SHADES OF BLUE, LA RUPTURA

16.00 SHADES OF BLUE, PORQUE HE PECADO

17.00 SHADES OF BLUE, UNA ULTIMA MENTIRA

18.00 CHICAGO P.D., OLVIDA MI NOMBRE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, VIDAS CAUTIVAS

21.00 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO

22.00 SHADES OF BLUE, SIN PERDÓN

23.00 SHREK

24.45 CHICAGO P.D., OLVIDA MI NOMBRE

STUDIO UNIVERSAL

09.20 FULLSCREEN

09.50 AMIGA IMAGINARIA

11.40 OSCURO DESEO

13.30 FULLSCREEN

14.00 LAS HERMANAS PERFECTAS

16.10 BLACKWOOD

18.00 13 FANTASMAS

20.00 CUARENTENA

21.50 DOOM. LA PUERTA DEL INFIERNO

24.00 ACTIVIDAD POCO NORMAL

A DONDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 27, A LAS 22.30, CHUNI CARDOZO, OFRECERÁ UNA NOCHE DE ZAMBAS, CHACARERAS Y CANCIONES ROMÁNTICAS, JUNTO A ANDRÉS LEGUIZAMÓN Y KENDO CARDOZO.

+VIERNES 28, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ SIN QUERER QUERIENDO, EN EL MARCO DE SU GIRA ARGENTA.

BACANO’S

(SAN MARTÍN Y ANTENOR ÁLVAREZ, BELTRÁN)

+VIERNES 28, “SUEÑO STEREO” CON UN TRIBUTO A SODA STEREO.

LOS CARDALES

(SALTA Y COSTANERA)

+DOMINGO 30, A PARTIR DEL MEDIODÍA, LOS KIJANOS, LOS ALFILES, SENTIR CRIOLLO, CARLOS ROLDÁN, MISHQUI SIMI, SALITRAL, SONKOY BANDEÑO, Y ARTISTAS INVITADOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 5 DE MAYO, A LAS 19, PIÑÓN FIJO Y SUS HIJOS TRAERÁN “PAY ABUELO”, SU ESPECTÁCULO FAMILIAR.

+VIERNES 12 DE MAYO, A LAS 22, EL TEATRO NEGRO DE PRAGA.

+ DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

27/04 -14:00 (Cast)16:45 (Cast) 19:40 (Cast) 22:30 (Cast)


JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

27/04 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:10 (Cast)


MÍO O DE NADIE (2D):

SUSPENSO, (+ 16 años)

27/04 - 21:45 (Subt)

28/04 -29/04 21:45 (Subt) 00:00 (Subt)


LOS PADECIENTES (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 16 años)

27/04 -14:30 (Cast)17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)


JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

27/04 - 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)


A MORGUE (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 03/05 -20:00 (Subt)


PERSONAL SHOPPER 2D

FANTASÍA, DRAMA (13 años)

27/04- 22:00 (Subt)


LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

27/04 - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast)


RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+ 13 años)

27/04 - 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PADECIENTES

16 AÑOS ESTRENO C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:20 -22:50- (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
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