Necesita un triunfo para seguir soñando

27/04/2017 -

Quimsa necesita un triunfo y esta noche tendrá la chance de conseguirlo en el Ciudad, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, desde las 21.

El conjunto fusionado quiere jugar playoffs, pero el panorama es complicado. Por lo pronto deberá ganar esta noche y esperar que Libertad de Sunchales pierda en su cancha ante Ferro Carril Oeste.

En la lucha por el sexto puesto, el equipo de Néstor "Che" García perdió los dos últimos partidos (ante Olímpico y Regatas), pero Libertad no pudo estirar la diferencia porque también cayó en sus dos últimas presentaciones (ante Argentino de Junín y Weber Bahía).

Quimsa necesitará de la totalidad de su plantel para fortalecer sus chances de vencer a Gimnasia. El "Chuzito" González, quien no jugó los dos últimos partidos, está mucho mejor de la rodilla derecha, pero su presencia en el juego no está confirmada aún.

El partido es clave para la Fusión, pero también para el conjunto visitante que todavía no aseguró la clasificación a pesar de la jerarquía de su plantel. Gimnasia ocupa la sexta posición en la Conferencia Sur, pero tiene a Quilmes de Mar del Plata pisándole los talones.

La jornada de esta noche se completará con otros tres partidos: desde las 21, Quilmes vs. Obras Basket y Echagüe vs. Argentino de Junín; 21.30, Libertad vs. Ferro.