La NBA programó 6 partidos

27/04/2017 -

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche seis partidos, desde las 21.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán: en Defensores del Sud, Amigos de Pepi vs. Del Pino BBC (Ruiz y Chejolán); en Polideportivo Nº 2, Maxihogar vs. La Unión (Jorge y Campos); en Club Huaico Hondo, Juveniles de Huaico Hondo vs. Los Albos (Ponce y Munizaga). Por el Ascenso jugarán: en Polideportivo Nº 1, Amigos del Básquet vs. ISPP (Gerez y Cheín); en Moreno BBC, Atenas vs. AM Comunicaciones (C. Regatuso y Gallardo); en Judiciales, Judiciales vs. Bº Mariano Moreno (Nieva y Pavón).