REVOLUCIÓN FÉMINA

27/04/2017 -

Hay brillo en los ojos de cada una. Algo importante está por suceder y todas saben que están a punto de meterse en la historia del básquet argentino como protagonistas de la primera Liga Femenina.

En tiempos propicios para cuestionar preconceptos acerca del rol de la mujer, la provincia tendrá dos equipos. De un lado Quimsa, con Gisela Vega como estandarte. Y del otro, Olímpico, con un plantel joven, pero con hambre de gloria.

Ayer, Agostina Ledesma y Gisela Vega se encontraron en EL LIBERAL con Candela Ruffino, Camila Berardi y Verónica Ibarra para contar sus sensaciones y compartir los momentos previos al debut ante Obras.

"Estoy contenta y agradecida de estar acá. Siempre quise jugar en mi provincia a este nivel y cuando se dio la oportunidad, no lo dudé ni un minuto. Estoy muy feliz de que Santiago pueda jugar a este nivel y más que por eso acepté", comentó Agostina Ledesma, oriunda de Bandera.

La "Toti" habló de cómo es el grupo que se armó en Quimsa. "Nos estamos conociendo de a poco, pero la verdad que hasta ahora todo súper bien. Hay chicas jóvenes de acá que el objetivo es que vayamos creciendo, con monstruos al lado como Gise (Vega) y las dos españolas. El grupo, re bien, aprovechando la experiencia de las más grandes", comentó.

Y de cara al debut, se mostró cautelosa. "Esperamos que salga todo de la mejor manera, plantear un buen juego y que sea una buena apertura a este nuevo proyecto", declaró.

La presencia de Gisela Vega le dará un toque de calidad al conjunto fusionado. "Estoy muy contenta de estar en Quimsa, de que me den la oportunidad de volver a jugar en mi país, porque hace muchos años que no jugaba. La verdad que cuando recorrí el club y vi fotos de mi hermano (Sebastián) fue emocionante. Vine como fans y vuelvo como jugadora, que es lo que me gusta hacer", declaró.

Gisela destacó la importancia de esta competencia. "Va a ser importante darle mucho auge y que la Liga Femenina crezca así nos podemos hacer fuertes también a nivel internacional. La liga va a ser corta, pero creo que es un buen comienzo y que a largo plazo se verán los resultados", explicó.

Consultada por el rival del debut, opinó: "Obras viene trabajando muy duro desde hace tres años, es un equipo consolidado y tiene refuerzos muy buenos. Va a estar muy difícil, pero no se lo vamos a poner fácil. Cada partido va a ser duro. Todos los equipos han tenido poco tiempo para prepararse, no vamos a poner excusas. Simplemente hay que jugar los partidos. Está claro que Obras y Berazategui son los equipos más fuertes y mejor reforzados, pero a los partidos hay que jugarlos".

Las de Olímpico

Candela Ruffino se mostró feliz por haber sido contratada por Olímpico. "Cuando me llamó José (Small) no lo dudé demasiado. Quería venir a jugar la liga. En lo grupal, el primer objetivo que tenemos es tratar de clasificar en la mejor posición posible y después llegar a la instancia más lejos que logremos. Queremos crecer de a poco", señaló la pívot cordobesa.

La ex Banda Norte y Talleres de Paraná opinó acerca del primer rival. "El año pasado jugué la Súper Liga y en los playoffs de cuartos de final nos tocó con Obras. Tienen un muy buen equipo, muy consolidado, con buenas jugadoras y se han reforzado bastante bien con las extranjeras. No es imposible ganarles, no les vamos a hacer fácil la cosa", indicó convencida.

Por su parte, Camila Berardi habló en primera persona. "Estoy muy contenta, muy emocionada, con muchas ganas. No conocía Santiago, es la primera vez que estoy acá. Estoy muy contenta con lo que estamos haciendo, con la forma que estamos entrenando. Hemos conformado un lindo grupo fuera de la cancha y eso dentro de la cancha se refleja", señaló la oriunda de Las Perdices, Córdoba.

Camila está en permanente contacto con su entrenador. "He hablado con él (José Small) y también con la otra base que es Jaz Mercado. Tenemos bastante diálogo, porque dentro de la cancha nosotras somos las que llevamos el ritmo del juego y él nos transmite toda su experiencia", comentó.

La santiagueña Verónica Ibarra vive este momento con gran entusiasmo. "Es algo muy lindo en lo personal. Es otra liga, otro ritmo y aquí hacía falta la liga", señaló entusiasmada.

"Vamos agarrando ritmo de a poco, nos vamos conociendo en la cancha. Creo que vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos", concluyó.