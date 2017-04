27/04/2017 -

Edgardo Bauza admitió que los jugadores del equipo nacional ‘no’ lo ‘bancaron, como tampoco lo hicieron con los técnicos anteriores, porque esa es su manera de actuar’, aunque advirtió que si hubiese estado en lugar de ellos ‘sí habría hecho un llamado para ver cómo estaba y que había ocurrido’.

‘Los jugadores no me bancaron a mí como tampoco bancaron a otros.Pero si yo fuera jugador y echaran al técnico, lo llamaría’, lanzó.

‘Estuve unos tres días amargado cuando me echaron porque tenía con mi cuerpo técnico la ilusión de llegar al Mundial, pero ya se me pasó. Lo que me dura es la bronca, porque de los 40 días que tuve para entrenar, solamente en 12 pudimos trabajar desde lo táctico’.

‘Tal vez fue un error en todo este tiempo hablar tanto, pero nunca escondí nada, equivocado o no, y eso trajo algunos problemas. Pero después, apenas empezamos a trabajar con esta nueva dirigencia de AFA ya sabíamos que estábamos afuera, cualquiera fueran los resultados que obtuviéramos’, estimó.