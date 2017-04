Un gol de penal para la historia

27/04/2017 -

Esta vez el que se robó todas las miradas y los abrazos de sus compañeros fue Javier Mascherano. No es para menos. El volante del Barcelona de España anotó su primer gol con la camiseta del "culé" en siete años y fue uno de los principales protagonistas en la victoria por 7 a 1 ante Osasuna por la 34ta. fecha de la liga española.

El ex River no marcaba en un partido oficial a nivel de clubes desde el 25 de febrero de 2010 cuando marcó para Liverpool de Inglaterra ante Unirea de Rumania por Liga de Europa.

El volante del seleccionado argentino de fútbol buscó permanentemente su primera conquista con la casaca de Barcelona, de hecho un cabezazo suyo pegó en el palo, y la oportunidad llegó a través de la ejecución de un penal; un remate seco, fuerte y al medio del arco.

La alegría y goleada del Barça comenzó a los 12 minutos del primer tiempo cuando Lionel Messi marcño con una jugada individual basada en velocidad, desde la mitad del campo, para una definición exquisita, por encima del arquero.

El crack rosarino anotó luego el cuarto gol de Barcelona (ST 16m) con pie izquierdo desde la puerta del área y estiró así a 502 sus conquistas en el club.El capitán del seleccionado argentino de fútbol acumula 33 goles en el certamen y se afirma como máximo goleador.

El portugués Andre Gomes (PT 30m y ST 12m) y el español Paco Alcácer (ST 30 y 41m) aportaron para la exhibición del equipo dirigido por Luis Enrique.

El nuevo éxito en el Camp Nou le permitió a Barcelona alcanzar los 78 puntos para mantenerse como puntero junto con Real Madrid, que goleó como visitante a La Coruña, con el arquero Germán Lux como titular, por 6 a 2.

Más resultados

Otros resultados de ayer: Leganés 3, Las Palmas 0; y Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay) 2, Real Sociedad (Gerónimo Rulli) 3.

Hoy: Alavés vs. Eibar; Sevilla vs. Celta; y Athletic Bilbao vs. Betis.

Principales posiciones: Barcelona y Real Madrid 78 puntos; Atlético Madrid 68; Sevilla 65; Villarreal 60; Real Sociedad 58; Athletic Bilbao 56.