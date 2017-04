"Aguanté diez años de violencia y ahora me obligan a estar frente a él"

Fotos ENTREVISTA. La docente habló con EL LIBERAL y contó los actos de violencia y sus miedos de que estos episodios se repitan.

27/04/2017

La joven profesora contó que su matrimonio fue una tortura. "La primera vez que lo denuncié fue cuando a golpes casi me sacó un ojo, mientras mis hijos y mi padre -uno hombre no vidente- se encontraban en mi casa", manifestó.

Según expresó la educadora: "Estuvo detenido y pensé que mi suerte iba a cambiar, pero nada de eso sucedió. Tres años después sigo sufriendo violencia psicológica, me hostiga, me persigue. Los primeros días de marzo realicé una exposición porque intentó chocarme con su camioneta. En la policía no me quisieron tomar la denuncia", expresó.

María contó que el calvario "no tiene fin", puesto que ayer vivió una verdadera odisea, cuando desde la Oficina de Gestión y Audiencias la hicieron comparecer a la Fiscalía detenida, esposada. "Eran las 8, yo todavía estaba en pijama cuando personal de la Seccional 10ª tocó el timbre para llevarle al juzgado. Yo les dije que iba a ir en mi vehículo y ellos se negaron aduciendo que tenían órdenes de llevarla esposada y en el móvil", fue el relato de la docente.

Más tarde María continuó diciendo: "Mi hijo (de 7 años) miraba y no entendía nada. No logro borrar la cara de mi padre de mi mente. Subía al móvil con las esposas y con dos policías varones".

El martirio de la docente no terminó allí, puesto que el viaje no fue directamente al juzgado. "Comenzamos a recorrer varios barrios. Fuimos hasta el Centro Único de Detenidos y allí subieron a varios presos que también tenían que llevar, nunca hubo personal femenino durante todo ese recorrido", enfatizó. Cuando finalmente llegó hasta el juzgado -donde la esperaba su abogado, quien había sido alertada por sus familiares- ingresó a una audiencia en donde debían tratar el régimen de visita para el acusado con su hijo.

Grande fue la sorpresa de María cuando al entrar al recinto encontró a su ex pareja acompañado por su abogado defensor -Dr. Miguel Moreno- para dictar sentencia sobre la revinculación del pequeño con su padre. Ante la exposición que iba a pasar María su abogado solicitó que las audiencias solicitadas sean por separadas, pero no se lo concedieron.

"Lo único que se me vino a la cabeza fue la cara de mi psicóloga, me llené de fortaleza y me animé a quedarme", expresó la víctima. La licenciada en Química contó que "todo parecía irreal, después de tres años la Justicia me obligó a estar frente a quien por 10 años me golpeó". En el mismo recinto, el abogado de María pidió explicaciones de por qué su clienta había sido traída como delincuente esposada y vulnerando todos sus derechos como mujer, por lo que la jueza a cargo ordenó que se inicie una investigación ya que desde la Fiscalía se informó que no existe denuncia alguna o imputación en contra de la profesora. "Aún no entiendo todo lo que me tocó vivir. Todo lo que vivo. Desde el Juzgado de Familia, por pericias psicológicas que se le hicieron a mi hijo, se ordenaron medidas que si bien no se acercó constantemente, me acosaba, me perseguía y ahora la Justicia retiró todas esas medidas. Además ordenó que él busque a mi hijo de mi casa, cuando existe una denuncia porque me golpeó ante la negativa de mi hijo de irse con él", remarcó. María contó que teme por su integridad y la de su hijo.