El Clásico Autonomía es la gran atracción

27/04/2017 -

El Clásico Autonomía Provincial en 1.800 metros será la prueba destacada para hoy en el hipódromo 27 de Abril. Están anotados Et Pour Cauce, De Cero, Barrio De Luna, Port Louis, Critikov, Sir Melody, Puma Punku, Shy Banker, Bay Orp, Little Boy, Seattle Cha Cha, Il Albergo. Será a las 15.30 en el 10º turno.

Las actividad se iniciará a la 9.30 con un amplio programa. 1ª carrera sobre 500 metros (Pozo de Vargas): Derecho Viejo, Se Marchó, Ziku, Lo de Federico, Seattle Redford, Demisec, More Energy, Caro Pero Letal, Gabaon, Patry de Oro, Venas Abiertas, Dancing For Queen.

2ª sobre 500 (Pedro León Gallo): Corte Inglés, Jugador Con Suerte, Storm Wagly, Venetian Island, Risueño Cap, Mi Negro Pain, Rismoney, Encadilado Zen, Evermotion, The Top Ten. 3ª, sobre 400 (Coronel Juan Borges): Roman Storm, Alcatraz, Vientito. 4ª, sobre 400 (Máster Race): Basilesco, Misteriosa, Ma’a Nonu, Niki Lauda, Mal Parida, Insai, Atenea.

5ª, sobre 1.000 (Coronel Lorenzo Lugones): Abanderole, Storm Adorada, Trepate, Electro Dance, Indian Victory, Mr. Colonial, Petra City, Cadetes Sam. 6ª, sobre 1.000 (J. M.de Rosas): Flower Tag; Señor Duque, Hi Gone West, Ke Keres, Forty Green, Selena Rye, Default Selectivo, Prima Porta, La Del Nilo, Vil Demonio.

7ª, sobre 1.200 (Francisco de Uriarte): Damasko, Candy Guz, Hi Track, Norway Ópera, Stormy Best, Tito Stripes, Better Than Gold, Ring Charly, Crítico Cap, Strike Out. 8ª, sobre 1.200 (Aniversario de Clodomira): Señor Jen, Ganador Náutico, Flashpoint, Grand Velour, Pure Reinado, Juanete Sam, Gardmontgne, Heavy Sleeper, Tyre’y. 9ª, sobre 1.500 (Día de Animal): Limbu, Al Mutak, Roman Potter, Old Jacket, Patani, Olivarseo, Bonito Balsero, Zensational You. 11ª, sobre 1.100 ( Velocidad): Specialist, Lover’s Trust, Stormy Flor, Grumpy, Like The Wind, Butteler C., Seriote Man, Pure Machaco, Mágico Del Alba. 12ª, sobre 400 (27 de Abril): E. Plus, Loco Chacho, Místico, Robertito, S. Severo, Pensando en Vos, Che Villero, Santideo, Brumática, Principito, Tranquilo, Any News, Percuca. 13ª, sobre 330 (Juan F. Iba­rra): No Se Dice, Suspiro, Fortu­nato. 14ª, sobre 300 (Antonio Taboada): Toro Negro, Bochin, La Gringa, Z Chispazo, Anchore­na, Alileo Cap.