Una argentina muerta en Playa del Carmen: "Me dijeron que la estranguló"

27/04/2017 -

"Me dijeron que la estranguló y le dio un golpe en la cabeza", cuenta como puede, entre sollozos, lágrimas, dolor y el corazón destrozado lo que le hizo el asesino. La que habla es "Poly", la mamá de Cintia Vanesa González, la chica argentina que apareció muerta en su casa de Playa del Carmen, México. La mujer no cree que el novio tenga algo que ver con el crimen. "Poly" vive en Buenos Aires y habló con Crónica TV. Contó cómo se enteró del crimen de su hija. "Le había mandado mensajes de WhatsApp, donde le preguntaba: ‘¿Vanesa estás bien?’. Y no me contestaba", reveló. Y dio un dato: el servicio de chat no mostraba movimiento desde el lunes pasado a las 20.20 y ella había hablado con la víctima el domingo por última vez: "Ella me decía que allá era hermoso, que este año venía a la Argentina y yo le pedí ir. Me recomendó que sacara el pasaporte que estaba vencido", recordó la mujer. El cuerpo de Vanesa se descubrió en la casa donde se hospedaba en Playa del Carmen. Recibió durante el día varios llamados de gente que decía ser amiga de Vanesa y que le preguntaban por el teléfono de su sobrina, quien justamente había viajado a Playa del Carmen con su mamá para visitarla.

Vanesa o Vane, como la nombra su mamá, tenía 29 años, vivía en Playa del Carmen y trabajaba en un hotel de la zona con su novio Francisco, también argentino, con quien además convivía desde hace un año y quien descubrió el cuerpo: está detenido. "Yo estoy segura que él no la mató y sé que Fran sabe quién puedo haber sido, pero si está encerrado no puede decir nada", dice "Poly", como puede. La mujer cree que a su hija la asesinaron para robarle, la misma versión dan las amigas. El cuerpo de Vanesa fue hallado dentro de una caja de cartón en la casa que compartía con su novio Francisco.