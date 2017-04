La USR cumplirá un viejo anhelo: inaugura mañana su sede propia en el Polideportivo

Fotos CANCHA La USR podrá hacer uso del campo de juego del Poli.

La Unión Santiagueña de Rugby está viviendo un momento muy especial. No es para menos. Mañana cumplirá el sueño de tener su sede propia en las instalaciones del Polideportivo Provincial, siendo un hecho histórico para el deporte de la ovalada.

"El acto inaugural comenzará a las 21.30 en el Polideportivo Provincial y hemos envitado a los presidentes de las uniones de Tucumán, Salta y Jujuy. También nos van a acompañar los presidentes de los clubes santiagueños, además de autoridades provinciales", expresó Alejandro Ávila, el titular de la USR.

Luego acotó: "Queremos destacar el apoyo que recibimos a traves del gobierno de la provincia en la figura de la gobernadora Claudia Ledesma de Zamora y del subsecretario de deportes, profesor Carlos Dapello, respectivamente".

Sobre la trascendencia de contar por fin con sede propia, el dirigente local afirmó: "Es la primera vez en la historia que la USR cuenta con sede propia. Siempre tuvo que alquilar locales para poder realizar sus actividades. Pero eso no es todo. También se nos facilitó el uso del campo de juego de rugby en el Polideportivo, otro hecho sin dudas para destacar".

En este sentido resaltó: "Son muy pocos en el país, que una unión cuente con campo de juego propio, con sistema de iluminación y riego por aspersión".

También Ávila hizo mención a las críticas que hizo el presidente de la Unión Tucumana, Jorge Juárez Chico que cuestionó el nivel de competencia de las uniones de Santiago y Salta, respectivamente.

"Creo que fueron declaraciones pocas atinadas. Ayer (por el martes) hablé con él por teléfono y me pidió disculpas. Me aclaró que la nota que salió publicada estaba fuera de contexto. Si lo dijo, fue por falta de experiencia y desconociendo la realidad del rugby del norte del país, sobre todo de Tucumán. Por suerte, no todos los dirigentes tucumanos piensan lo mismo", señaló Ávila al respecto.