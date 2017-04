El cómic de un cordobés seduce a Hollywood

27/04/2017 -

La novela gráfica "Ciudad", del dibujante cordobés Fernando León González, quien firma sus trabajos como Junior, será llevada al cine Sony Pictures y con libreto de los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes cobraron notoriedad luego de dirigir "Capitán América: Winter Soldier" y "Capitán América: Civil War". Junior, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de "Ciudad", filme que protagonizará Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club", "True Detective" e "Interstellar").

-¿Cómo vives este momento al saber que Hollywood se interesó en un trabajo tuyo?

- Estoy muy feliz. Tengo un alegrón enorme al saber que la Sony Pictures ha tomado los derechos del thriller de acción Ciudad, que los hermanos Russo lo dirigirán y que el protagónico estará a cargo de Matthew McConaughey. La novela gráfica Ciudad cuenta con guión de los hermanos Jose y Anthony Russo y del también norteamericano André Parks (escritor de la serie Flecha Verde para la DC Comics, y autor de obras como Capote, en Kansas). Yo no sabía, hasta ese momento, que los hermanos Russo habían escrito la novela gráfica a la que se me encargó dibujarla. Es una novela gráfica de muchísimas páginas. En su momento fue pensada como guión de cine y como no se consiguió financiación para ese proyecto se llevó al cómic. Entonces, primero se hizo el cómic y ahora, cuando los hermanos Russo se hacen conocidos por lo del Capitán América, surge la posibilidad de que la película sea financiada.