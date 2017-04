La mamá de Fernando Burlando cumplió 80 y los festejó con strippers

27/04/2017 -

María Lidia Basaldúa, más conocida como Marila, la mamá de Fernando Burlando, ganó popularidad en 2015 gracias a Marcelo Tinelli. El conductor notó su histrionismo, dejó al letrado de lado -que era figura del "Bailando por un sueño" y puso el micrófono en ella. María Lidia cumplió 80 años y realizó -en La Dolfina Polo Bar- una gran celebración, que contó con la presencia de sus amigas, sus familiares, la participación de Fátima Florez (que le puso humor a la noche con una imitación de la homenajeada) y un show de strippers. Marila sopló las velitas rodeada de sus dos hijos, Julio y Fernando, y sus cuatro nietos, María, Rosario, Julio y Delfina. "Es toda una vida recorrida, con muchas alegrías y también con algunas piedras en el camino. Pero sobre todo, con mucha felicidad", manifestó la homenajeada. Entre los invitados también estuvo Barbie Franco. "Me puso contenta que haya venido a saludarme, tengo un gran aprecio por ella. Fueron cuatro años en los que Fernando estuvo contenido, pero las cosas en la vida no son eternas para nadie. Y cuando esas cosas no van bien, hay que saber retirarse y quedar amigos como corresponde. La invité porque siempre fue muy cariñosa’, contó Marila.