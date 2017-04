¿Rocío Oliva sale con un jugador de Boca?

27/04/2017 -

Desde sus comienzos como pareja, Rocío Oliva y Diego Armando Maradona protagonizaron innumerables conflictos. Desde la difusión de un video en el que el crack le pegaba a la muchacha, hasta la reciente pelea en un hotel de Europa que terminó con la presencia de la policía en el lugar. Sin dudas, la dinámica de pareja que manejan Rocío y Diego es particular y las peleas casi que forman parte de la cotidianeidad.

Sin embargo, la información que se difundió en "El Diario de Mariana" va mucho más allá y de confirmarse, pondría en serio riesgo la continuidad de la relación. Al parecer, Rocío habría tenido apasionados encuentros secretos con Ricardo Centurión, el mediocampista de Boca Juniors que por estos días se encuentra en recuperación debido a un esguince en la rodilla. Ricky, como le dicen los amigos, está preocupado porque los médicos le dieron entre 45 y 60 días de recuperación y eso lo dejaría afuera de las canchas. A la luz de esta información, se le suma al ídolo un motivo para estar intranquilo. El periodista Lucas Bertero reveló qué pasó entre Rocío y Ricardo

"Mientras su pareja, que encabeza el top ten de los más famosos argentinos, está lejos, ella se está divirtiendo y habría tenido más que una charla con otro hombre’. Con esta frase, Lucas Bertero comenzó el enigmático que cerró el programa de este martes de "El diario de Mariana".

Cuando sus compañeros le pidieron más datos, el periodista aceptó el desafío. "El sábado a la noche, ella estaba en su casa de Bella Vista con amigas haciendo la previa. De ahí, se fueron a una fiesta privada en Hurlingham", agregó.

Ansiosa, Mariana Fabbiani le pidió que contara todo con nombre y apellido. "En la fiesta, Rocío Oliva se encontró con el jugador de Boca Ricardo Centurión. Ella dice que no sabía quién era, pero no le creo. No se fueron juntos del lugar, pero estuvieron charlando muy cerca y habría habido besos", reveló el periodista.

¿Diego tiene otra novia?

Mientras Maradona se encuentra en Dubai y en China por motivos de trabajo, se enteró de la noticia.

Al "Diez" se lo relaciona con una bailarina correntina, aunque tampoco hicieron público esa información.