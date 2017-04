27/04/2017 -

Diego Maradona regresó los primeros días de abril a Dubai y, para sorpresa de muchos, lo hizo sin su pareja, Rocío Oliva. La rubia, quien no suele separarse ni un segundo del ex futbolista, no sólo sigue en el país, sino que además ya acomodó su agenda laboral: se sumó al plantel femenino de Excursionistas y podría llegar a participar del Bailando 2017. Diego, se sabe, no quiere que sus mujeres mantengan un perfil alto. Tampoco tolera mucho la distancia física. Estos indicios, sumado a la presunta aparición de una joven correntina que estaría instalada junto a él en Asia, le dieron rienda suelta a los fuertes rumores de separación. "Con Diego está todo bien y el diálogo es fluido", esquivó la semana pasada Oliva, luego de debutar como modelo. Matías Morla, abogado y vocero oficial del "Diez", hizo lo propio y se encargó de negar los rumores de separación: "Diego está enamorado de Rocío". Además, la rubia tomó una decisión que podría enardecer a Maradona: se quitó el anillo de compromiso.