"Gilda", blanco de críticas de la "Bomba Tucumana"

Gladys, la "Bomba Tucumana", estrella de cumbia que brilló en los ‘80 y los ‘90, sorprendió con las duras palabras que dijo sobre "Gilda", su colega fallecida en un accidente de tránsito en 1996.

La autora de "La pollera amarilla" (1992) sostuvo que si no hubiera sido por el fatal accidente, "Gilda" no hubiera alcanzado la inmensa popularidad que goza todavía hoy. "Hubiera sido una más del montón, no una número uno como llegó a ser", aseguró en una entrevista en "Los ángeles de la mañana", el programa que conduce Ángel de Brito en El Trece.

Desconciertan las palabras de la "Bomba Tucumana", que en un homenaje a "Gilda" -con quien mantuvo una relación amistosa- la llama "la mejor, la única".

"El día que falleció creo que era la primera vez que salía en televisión, en Pasión de Sábado. Me acuerdo porque la estaba viendo", señaló en la entrevista.

Además, marcó una diferencia respecto de la también trágica y accidentada muerte de Rodrigo Bueno, en 2000. "El Potro era muy famoso cuando murió y ella no", señaló la compositora e intérprete.

Gladys remarcó: "Pienso que hubiese sido una más del montón. No una número uno como llegó a ser, ni una santa como la llegaron a ver algunos. Esas cosas me parecen horribles, las detesto. Mi hijo sabe todo lo que tiene hacer cuando me muera: nada de ‘santa Gladys’. Nada de estampitas porque yo soy una mujer común, normal, de la casa. Soy una mina que tuvo hijos, una madre, una mina que tuvo novios y maridos. No soy ninguna santa".

Gladys, al Bailando

"Negrito cuando yo bailo, a todos los vuelvo locos", dice parte de la popular canción de Gladys la "Bomba Tucumana". Eso está por verse, muy pronto, en las pistas de "ShowMatch" donde fue confirmada. Desde Twitter, Pablo Prada le dio la bienvenida. "Esto si es una BOMBA!!! bienvenida a #Showmatch2017 @GladysLaBombaOk @cuervotinelli", escribió al pie de una foto junto a la cantante y Federico Hoppe.

Gilda, arrasa en el cine

Durante 2016, a 20 años de la muerte de la cantante Gilda, su biografía fue llevada al cine en la piel de Natalia Oreiro; la película se transformó en una de las más taquilleras del año.

Precisamente, este filme, a pedido de la gente, fue reestrenada nuevamente en el Cine Teatro Renzi, de La Banda.

Esta historia, la de Gilda en la ficción argentina protagonizada por Oreiro, tiene un lado conocido, ese que se genera con la muerte prematura de una ídola popular como Gilda. Para su público ella es un mito, una leyenda, una sanadora. Pero ¿Qué hay detrás de un mito? ¿Qué hubo en la vida real de Gilda?. Esta película se sumerge en su verdadera historia, en su intimidad, descubriendo su universo hasta hoy desconocido: el de Miriam Alejandra Bianchi. Ella tuvo que atravesar muchos sacrificios, soledades,desilusiones hasta llegar al lugar que quería ocupar.